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Банк «Центр-инвест» и фонд «Образование и наука ЮФО» учредили клуб «Умной стипендии»

Банк «Центр-инвест» и фонд «Образование и наука ЮФО» учредили клуб «Умной стипендии»

19 сентября 2023, 12:53
Фото: 1MI
Банк «Центр-инвест» и фонд целевого капитала «Образование и наука ЮФО» объединили усилия и создали клуб победителей конкурса «Умная стипендия». Первая встреча клуба состоялась в рамках XIV Фестиваля науки Юга России.

Идея создания клуба возникла после проведения опроса среди победителей конкурса «Умная стипендия». 80% участников опроса отметили, что этот конкурс дал им важную финансовую поддержку для развития идеи своего бизнеса, достижения поставленных целей, а также помог поверить в себя и свои возможности.

Более трети респондентов заявили, что участие в конкурсе помогло им найти мотивацию для профессионального роста и развития своих навыков. 29% опрошенных продолжают обучение в университете, 39% работают по трудовому договору в организациях, а 20% уже являются руководителями подразделений или владеют своим собственным бизнесом.

Более 10% респондентов находятся в браке с другими участниками конкурса «Умная стипендия», а 72% выразили желание стать амбассадорами конкурса.

Победители конкурса «Умная стипендия» хотят передать следующему поколению победителей особое послание: не бояться экспериментировать, верить в себя, стремиться к поставленным целям и добиваться успеха.

«Для развития таланта нужны другие таланты. Создание клуба победителей — это новый и уникальный проект, который позволит победителям конкурса „Умная стипендия“ найти новых друзей и единомышленников, делиться опытом и достигать еще больших успехов в карьере и бизнесе», — прокомментировал председатель совета директоров банка «Центр-инвест», доктор экономических наук, профессор Василий Высоков.

Поддержка талантливой и умной молодежи — основная задача социально-образовательных проектов банка. Конкурс «Умная стипендия» существует уже 20 лет, и за это время его участниками стали свыше 30 тысяч человек, а стипендиатами — 5,8 тысячи студентов. В прошлом году банк «Центр-инвест» увеличил капитал фонда «Образование и наука ЮФО» до 207 млн рублей — это крупнейший эндаумент-фонд на юге Российской Федерации. В текущем году банк принял решение об увеличении размера стипендии до 50 тысяч рублей, а также количества стипендиатов — до 250 победителей.

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