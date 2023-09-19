Банк «Центр-инвест» и фонд «Образование и наука ЮФО» учредили клуб «Умной стипендии»

Поддержка талантливой и умной молодежи — основная задача социально-образовательных проектов банка. Конкурс «Умная стипендия» существует уже 20 лет, и за это время его участниками стали свыше 30 тысяч человек, а стипендиатами — 5,8 тысячи студентов. В прошлом году банк «Центр-инвест» увеличил капитал фонда «Образование и наука ЮФО» до 207 млн рублей — это крупнейший эндаумент-фонд на юге Российской Федерации. В текущем году банк принял решение об увеличении размера стипендии до 50 тысяч рублей, а также количества стипендиатов — до 250 победителей.