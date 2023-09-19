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Мертвыми дельфинами оказался усеян берег Таганрогского залива

Берег Таганрогского залива усеяли трупы мертвых дельфинов

19 сентября 2023, 06:22
Фото: 1MI
Мертвыми дельфинами оказался усеян берег Таганрогского залива
В Ростовской области на берену Таганрогского залива заметили большое количество мертвых дельфинов, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону».

Местный житель решил прогуляться по берегу недалеко от Таганрога и заметил туши дельфинов. Он сделал снимки и опубликовал их в соцсетях.

Что стало причиной гибели дельфинов, остается загадкой. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

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«Жалко их очень», — заявили пользователи в комментариях.

«Жесть, что творится», — пишут местные жители. Также они посчитали, что в эту ситуацию должно вмешаться Минприроды и выяснить все обстоятельства.

Ранее эколог спрогнозировал полное исчезновение некоторых видов рыб из-за осолонения Азовского моря. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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