Берег Таганрогского залива усеяли трупы мертвых дельфинов

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Местный житель решил прогуляться по берегу недалеко от Таганрога и заметил туши дельфинов. Он сделал снимки и опубликовал их в соцсетях.
Что стало причиной гибели дельфинов, остается загадкой. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
«Жалко их очень», — заявили пользователи в комментариях.
«Жесть, что творится», — пишут местные жители. Также они посчитали, что в эту ситуацию должно вмешаться Минприроды и выяснить все обстоятельства.
Ранее эколог спрогнозировал полное исчезновение некоторых видов рыб из-за осолонения Азовского моря. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.