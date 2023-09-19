Две нарколаборатории с 17 кг наркотиков обнаружили в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Найти комплексы по изготовлению наркотиков получилось благодаря проведенной операции по задержанию на трассе М-4 «Дон» ростовчанина, который перевозил запрещенные вещества. Всего с собой у него было три килограмма амфетамина и пять тысяч таблеток МДМА.
В дальнейшем удалось выяснить, что наркотики сбывали через интернет-магазин. А задержание организаторов позволило найти две нарколаборатории, в которых оказались 17 килограммов наркотиков.
Теперь по данным фактам возбудили уголовные дела, сейчас устанавливаются все обстоятельства.
Ранее силовики накрыли банду мефедроновых наркодилеров в Ростовской области.