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Две нарколаборатории с 17 кг наркотиков обнаружили в Ростовской области

Две нарколаборатории с 17 кг наркотиков обнаружили в Ростовской области

19 сентября 2023, 10:14
Фото: pxhere.com
Две нарколаборатории с 17 кг наркотиков обнаружили в Ростовской области
В Ростове-на-Дону задержали организаторов двух нарколабораторий, сообщили в региональном УФСБ.

Найти комплексы по изготовлению наркотиков получилось благодаря проведенной операции по задержанию на трассе М-4 «Дон» ростовчанина, который перевозил запрещенные вещества. Всего с собой у него было три килограмма амфетамина и пять тысяч таблеток МДМА.

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Всего с собой у него было три килограмма амфетамина и пять тысяч таблеток МДМА.Всего с собой у него было три килограмма амфетамина и пять тысяч таблеток МДМА.
Всего с собой у него было три килограмма амфетамина и пять тысяч таблеток МДМА.
Фото: ФСБ

В дальнейшем удалось выяснить, что наркотики сбывали через интернет-магазин. А задержание организаторов позволило найти две нарколаборатории, в которых оказались 17 килограммов наркотиков.

Теперь по данным фактам возбудили уголовные дела, сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Ранее силовики накрыли банду мефедроновых наркодилеров в Ростовской области.

#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня
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