Две нарколаборатории с 17 кг наркотиков обнаружили в Ростовской области

Найти комплексы по изготовлению наркотиков получилось благодаря проведенной операции по задержанию на трассе М-4 «Дон» ростовчанина, который перевозил запрещенные вещества. Всего с собой у него было три килограмма амфетамина и пять тысяч таблеток МДМА.