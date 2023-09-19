Эколог рассказал, почему погибли дельфины на берегу залива в Ростовской области

«На территории, которая раньше принадлежала Украине, были места для нереста. Там происходило увеличение популяции рыб. Но если у нас всегда жестко подходили к вылову, то украинская сторона к этому никак не относилась — там выгребали практически все запасы», — разъясняет эколог.