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Эколог рассказал, почему погибли дельфины на берегу залива в Ростовской области

Эколог рассказал, почему погибли дельфины на берегу залива в Ростовской области

19 сентября 2023, 10:23
Фото: pxhere.com
Эколог рассказал, почему погибли дельфины на берегу залива в Ростовской области
Гибель дельфинов на берегу Таганрогского залива в Ростовской области, скорее всего, является естественным процессом, связанным с изменениями в структуре воды, сообщил RostovGazeta эколог Андрей Зайчиков.

Напомним, что на берегу Таганрогского залива в Ростовской области, местные жители обнаружили большое количество мертвых дельфинов. Причина смерти пока неизвестна — официальных разъяснений не поступало.

Эколог рассказывает, что в Таганрогском заливе постепенно происходит смешение воды — вода становится более соленой. Из-за различных процессов, по словам собеседника, упал уровень Таганрогского залива и Азовского моря.

«Возможно, эти процессы повлияли на поведение млекопитающих. Гибель дельфинов вряд ли была вызвана отравлением — мы не слышали о каких-то серьезных сбросах. Скорее всего, причиной гибели стал комплекс биологических моментов, связанных с изменениями как в структуре воды, так и в среде обитания», — отмечает Андрей Зайчиков.

Берег Таганрогского залива усеяли трупы мертвых дельфинов
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Собеседник подчеркивает, что изменения в структуре воды связаны, в том числе, и с единением Азовского моря.Собеседник подчеркивает, что изменения в структуре воды связаны, в том числе, и с единением Азовского моря.
Собеседник подчеркивает, что изменения в структуре воды связаны, в том числе, и с единением Азовского моря.
Фото: Александр Кочетов/vk.com/Ростов Главный

Собеседник подчеркивает, что изменения в структуре воды связаны, в том числе и с единением Азовского моря.

«На территории, которая раньше принадлежала Украине, были места для нереста. Там происходило увеличение популяции рыб. Но если у нас всегда жестко подходили к вылову, то украинская сторона к этому никак не относилась — там выгребали практически все запасы», — разъясняет эколог.

По словам эксперта, Азовское море — это очень продуктивный водоем, обеспечивающий продовольственную безопасность.

«При правильном подходе промысловые рыбы могут дать серьезный эффект для экономики Ростовской области. Сейчас у нас применяются стандарты на вылов рыбы во время нереста. И те, кто занимаются отраслью, позитивно восприняли перемены», — резюмирует Зайчиков.

Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за осолонения Азовского моря, эколог спрогнозировал полное исчезновение некоторых видов рыб.

Эколог спрогнозировал полное исчезновение видов рыб из-за осолонения Азовского моря
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