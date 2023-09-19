ФАС проверит рост цен на бензин в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Федеральная антимонопольная служба собирается проверить обоснованность роста цен на бензин в Ростовской области и других регионах. Эксперты изучат всю цепочку формирования ценообразования — от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до продажи потребителю, уточняет 161.ру.
Когда начнется проверка, пока неизвестно. Официальной информации о ней пресс-служба ФАС пока не предоставляла.
Ранее власти Ростовской области заявили, что ряд АЗС имеют запас топлива лишь на один день.