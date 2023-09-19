ФАС проверит рост цен на бензин в Ростовской области

Федеральная антимонопольная служба собирается проверить обоснованность роста цен на бензин в Ростовской области и других регионах. Эксперты изучат всю цепочку формирования ценообразования — от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до продажи потребителю, уточняет 161.ру.