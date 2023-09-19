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ФАС проверит обоснованность роста цен на топливо в Ростовской области

ФАС проверит рост цен на бензин в Ростовской области

19 сентября 2023, 17:10
Фото: 1MI
ФАС проверит обоснованность роста цен на топливо в Ростовской области
Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цен на топливо в Ростовской области и некоторых других регионах, рассказали в ведомстве журналистам.

Федеральная антимонопольная служба собирается проверить обоснованность роста цен на бензин в Ростовской области и других регионах. Эксперты изучат всю цепочку формирования ценообразования — от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до продажи потребителю, уточняет 161.ру.

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Когда начнется проверка, пока неизвестно. Официальной информации о ней пресс-служба ФАС пока не предоставляла.

Ранее власти Ростовской области заявили, что ряд АЗС имеют запас топлива лишь на один день.

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