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Published Сегодня, 18:44

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В Ростове в парке Горького впервые состоится фестиваль гортензий

Фестиваль гортензий пройдет в Ростове 23 и 24 сентября

19 сентября 2023, 18:44
Фото: pxhere.com
В Ростове в парке Горького впервые состоится фестиваль гортензий
В Ростове в парке Горького впервые состоится фестиваль гортензий, рассказали в администрации города.

На следующих выходных, 23 и 24 сентября, парк Горького в Ростове отметит свое 210-летие. В эти дни в Ростове впервые пройдет фестиваль гортензий.

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На мероприятии представят редкие экземпляры цветов. Также для посетителей фестиваля организуют экспозиции мини-садов, арт-выставку, выставка ретро-снимков XIX и XX веков. Также в эти дни в парке пройдут концерт и мастер-классы по флористике.

Напомним, спецпоказы короткометражных фильмов организуют в Ростове 21 сентября. В программу войдут четыре фильма, связанные темой переживаний, взаимоотношений и тепла.

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