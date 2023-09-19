Фестиваль гортензий пройдет в Ростове 23 и 24 сентября

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
Modified Сегодня, 18:46
Updated Сегодня, 18:46
На следующих выходных, 23 и 24 сентября, парк Горького в Ростове отметит свое 210-летие. В эти дни в Ростове впервые пройдет фестиваль гортензий.
На мероприятии представят редкие экземпляры цветов. Также для посетителей фестиваля организуют экспозиции мини-садов, арт-выставку, выставка ретро-снимков XIX и XX веков. Также в эти дни в парке пройдут концерт и мастер-классы по флористике.
Напомним, спецпоказы короткометражных фильмов организуют в Ростове 21 сентября. В программу войдут четыре фильма, связанные темой переживаний, взаимоотношений и тепла.