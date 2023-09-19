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Published Сегодня, 17:38

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Updated Сегодня, 17:40

В Ростовской области годовая инфляция увеличилась с 4,29% в июле до 5,06% в августе

Годовая инфляция в Ростовской области достигла 5,1%

19 сентября 2023, 17:38
Фото: 1MI
В Ростовской области годовая инфляция увеличилась с 4,29% в июле до 5,06% в августе
В Ростовской области годовая инфляция увеличилась с 4,29% в июле до 5,06% в августе, следует из данных Южного ГУ Банка России.

Годовая инфляция в Ростовской области в августе увеличилась до 5,06% с 4,29% в июле. В основном к этому привели ослабление рубля, рост потребительского спроса при снижении предложения, а также увеличение затрат производителей.

Падение курса рубля, в частности, повлияло на животноводческие хозяйства, так как те закупают необходимые кормовые добавки и оборудование за рубежом.

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Это повлияло в свою очередь на производителей мяса и полуфабрикатов — они повысили цены из-за роста стоимости сырья. Подорожала и упаковка. Поэтому жители Ростовской области почувствовали значительное влияние инфляции на мясо и полуфабрикаты.

В ЦБ отмечают, что подорожали в регионе и импортные фрукты, например, апельсины, бананы и лимоны. Из-за этого также поднялись в цене и соки.

Ранее сообщалось, что ФАС проверит рост цен на бензин в Ростовской области.

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