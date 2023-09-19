Годовая инфляция в Ростовской области достигла 5,1%

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
Годовая инфляция в Ростовской области в августе увеличилась до 5,06% с 4,29% в июле. В основном к этому привели ослабление рубля, рост потребительского спроса при снижении предложения, а также увеличение затрат производителей.
Падение курса рубля, в частности, повлияло на животноводческие хозяйства, так как те закупают необходимые кормовые добавки и оборудование за рубежом.
Это повлияло в свою очередь на производителей мяса и полуфабрикатов — они повысили цены из-за роста стоимости сырья. Подорожала и упаковка. Поэтому жители Ростовской области почувствовали значительное влияние инфляции на мясо и полуфабрикаты.
В ЦБ отмечают, что подорожали в регионе и импортные фрукты, например, апельсины, бананы и лимоны. Из-за этого также поднялись в цене и соки.
Ранее сообщалось, что ФАС проверит рост цен на бензин в Ростовской области.