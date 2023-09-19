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Губернатор Ростовской области Голубев отказался от депутатского мандата

Губернатор Ростовской области Голубев отказался от депутатского мандата

19 сентября 2023, 08:55
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Голубев отказался от депутатского мандата
Глава Ростовской области Василий Голубев отказался от мандата депутата Заксобрания региона, сообщили в областном Избиркоме.

Напомним, что в регионе в течение трех дней проходили выборы в Заксобрание региона. Всего избирательные участки посетили 1,3 миллиона местных жителей.

По итогам голосования, на выборах победила партия «Единая Россия», представителям которой досталось 54 места в ЗСРО из 60 возможных. Теперь состоялась регистрация победивших кандидатов.

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Губернатор отказался от депутатского мандата в донском парламенте, его передали Анне Касьяненко. Первый замглавы региона Игорь Гуськов передал свой мандат Мурату Харцызову.

Кроме того, мандат Леонида Слуцкого, который шел от партии ЛДПР, отдали Денису Фрашу.

О том, как проходили выборы в регионе, читайте в материале RostovGazeta.

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