Губернатор Ростовской области Голубев отказался от депутатского мандата

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
Напомним, что в регионе в течение трех дней проходили выборы в Заксобрание региона. Всего избирательные участки посетили 1,3 миллиона местных жителей.
По итогам голосования, на выборах победила партия «Единая Россия», представителям которой досталось 54 места в ЗСРО из 60 возможных. Теперь состоялась регистрация победивших кандидатов.
Губернатор отказался от депутатского мандата в донском парламенте, его передали Анне Касьяненко. Первый замглавы региона Игорь Гуськов передал свой мандат Мурату Харцызову.
Кроме того, мандат Леонида Слуцкого, который шел от партии ЛДПР, отдали Денису Фрашу.
О том, как проходили выборы в регионе, читайте в материале RostovGazeta.