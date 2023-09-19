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Историческое надгробие установили как парковочный столбик в Ростове

Историческое надгробие установили как парковочный столбик в Ростове

19 сентября 2023, 14:41
Фото: t.me/s/apple_don
Историческое надгробие установили как парковочный столбик в Ростове
В Ростове надгробный памятник революционеру Семену Сабинину используют как парковочный столбик, расскаал в социальных сетях местный житель.

Житель дома на улице Батуринской, 20 рассказал, что обнаружил на парковке рядом с домом старинный надгробный камень. Кусок памятника валялся на проезжей части и использовался как парковочный столбик.

По словам ростовчанина, на ситуацию несколько дней никто не обращает внимание. Между тем надгробный камень принадлежал могиле революционера Семена Сабинина. В честь его брата Виталия, также революционера, назван парк Собино.

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Местный житель рассказывает, что написал обращение в администрацию Железнодорожного района Ростова. Там ему ответили, что рассмотрят запрос в течение месяца.

Официально находку на улице Батуринской власти никак не комментировали.

Ранее сообщалось, что памятник Ленину в Ростове возьмут под охрану.

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