Историческое надгробие установили как парковочный столбик в Ростове

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Житель дома на улице Батуринской, 20 рассказал, что обнаружил на парковке рядом с домом старинный надгробный камень. Кусок памятника валялся на проезжей части и использовался как парковочный столбик.
По словам ростовчанина, на ситуацию несколько дней никто не обращает внимание. Между тем надгробный камень принадлежал могиле революционера Семена Сабинина. В честь его брата Виталия, также революционера, назван парк Собино.
Местный житель рассказывает, что написал обращение в администрацию Железнодорожного района Ростова. Там ему ответили, что рассмотрят запрос в течение месяца.
Официально находку на улице Батуринской власти никак не комментировали.
Ранее сообщалось, что памятник Ленину в Ростове возьмут под охрану.