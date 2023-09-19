Кому на Дону жить хорошо: названы 15 богатейших людей Ростовской области

Самым богатым человеком Ростовской области стал Вадим Викулов. В прошлогоднем рейтинге его имени не было, зато на 70 и 74 местах оказались его родственницы Алиса и Татьяна Викуловы. Вероятно, женщины были лишь номинальными владелицами бизнеса и к 2023 году Викулов решил взять все в свои руки. Также бизнесмен вывел из офшора компанию «Астон». За год бизнесмен заработал более 186 миллиардов рублей чистой прибыли.