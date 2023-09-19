Кому на Дону жить хорошо: названы 15 богатейших людей Ростовской области

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Published Сегодня, 11:38
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Updated Сегодня, 11:38
Бюджет Ростовской области на 2023 год составил 274,5 миллиарда рублей, при этом сумма дохода первых 15 участников рейтинга RostovGazeta превышает 553 миллиарда рублей.
Общий годовой доход ста богатейших участников рейтинга трудно произнести одним числом. Это 913 миллиардов 912 миллионов 702 тысячи 555 рублей. Кто эти люди, которые могут позволить себе в три раза больше, чем весь регион?
Самым богатым человеком Ростовской области стал Вадим Викулов. В прошлогоднем рейтинге его имени не было, зато на 70 и 74 местах оказались его родственницы Алиса и Татьяна Викуловы. Вероятно, женщины были лишь номинальными владелицами бизнеса и к 2023 году Викулов решил взять все в свои руки. Также бизнесмен вывел из офшора компанию «Астон». За год бизнесмен заработал более 186 миллиардов рублей чистой прибыли.
На втором месте по величине кошелька оказался Пётр Ходыкин. В 2022 году он тоже вошёл в пятёрку крупнейших олигархов региона. Тогда владелец крупнейшего в России зерно трейдера «РиФ» занимал четвертое место.
«Бронза» среди богачей, как и в прошлом году, досталась Юрию Рязанову. Среди своих компаньонов Дмитрия Удраса и Константина Бабкина, он зарабатывает больше всех в «Ростсельмаше». Почти 31 миллиард рублей.
Сумма выручки за 2022 год трех первых бизнесмена рейтинга уже в 1,5 раза превышает бюджет Ростовской области на 2023 год и составляет 360,4 миллиарда рублей.
«Семечковый магнат» и владелец «Юга Руси» Сергей Кислов сдаёт позиции. Всего год назад он считался богатейшим человеком области, а сейчас не попал в топ-3 донских миллиардеров. Мы предполагаем, что все дело в санкциях, из-за которых заводы Кислова в течении года испытывали неудобства в поставке сырья и оборудования.
В топ-5 богатейших ростовчан оказались сразу два совладельца «Ростсельмаша» — Юрий Рязанов и Дмитрий Удрас. В активах последнего находится 25 компаний и 23 миллиарда рублей.
Традиционно не покидает список 15 крупнейших богачей Дона чета Саввиди. По данным об имуществе из открытых источников «рулит» бизнесом хрупкая Киряки Саввиди, в собственности которой 37 компаний. Однако раньше большая часть бизнеса принадлежала главе семейства Ивану Саввиди. Мы предполагаем, что жена предпринимателя — лишь номинальная владелица бизнес-империи Саввиди, которая по-прежнему находится под руководством своего основателя.
Неизвестный доселе широкой публике бизнесмен Александр Денисов стал седьмым самым богатым человеком региона. Его выручка составила 29,1 миллиарда рублей за 2022 год.
Восьмым в рейтинге RostovGazeta стал Павел Рогачкин. В предыдущем топе он занимал лишь 28 позицию. Не на всех санкции отразились в виде убытков. Строительный и горнодобывающий бизнес, которым занимается Рогачкин, стал чрезвычайно выгодным в условиях усложненного импорта.
Александр Ярошенко, в портфеле которого находится 17 компаний, заработал за год 8,5 миллиарда рублей. Добавим, что во многих предприятиях совладельцами выступают близкие родственники Ярошенко. Вероятно, они только номинально владеют бизнесом. Не исключено, что фактический доход Александра Ярошенко может быть больше.
Десятку ростовских Скруджей Макдаков закрывает третий совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин. По итогам 2022 года он оказался почти на 20 миллиардов «беднее», чем Удрас или Рязанов. Предприниматель заработал только 9,4 миллиарда рублей.
Одиннадцатый в списке крупнейших олигархов региона стал «табачный король» Олег Доценко. На реализации табачных изделий он заработал более 23 миллиарда рублей. Можно было пустить всю сумму, например, на развитие образования в Ростовской области.
В топ-15 самых богатых жителей Ростовской области вошёл предприниматель, который занимается организацией и проведением азартных игр — Сергей Самсоненко. Шесть «азартных» компаний бизнесмена приносят ему 22 миллиарда рублей.
Тринадцатую строчку рейтинга занял Андрей Ульянов. Всего с одной компании ООО «Ростра-Рд» он зарабатывает столько, сколько бы хватило на мусороперерабатывающих заводы в Ростовской области — 10 миллиардов рублей.
Владимир Черкезов, который в прошлом году находился на семнадцатой ступени топа богатых, наконец попал в число первых пятнадцати донских миллиардеров. Заработок бизнесмена составил 14,5 миллиарда рублей.
Закрывает топ-15 Александр Суслин. Он намыл свои миллиарды в глине и песках донских карьеров. В общей сложности получилось больше 14 миллиардов рублей.
Кто еще вошел в «золотую сотню» и может называть себя одним из самых богатых людей Ростова читайте в уникальном проекте RostovGazeta.