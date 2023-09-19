Лидеры партий КПРФ и ЛДПР отказались от мандатов в донском парламенте

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Во время заседания состоялась передача мандатов, однако некоторые победившие кандидаты отказались от них. Одним из них стал глава ЛДПР Леонид Слуцкий, он передал его Денису Фрашу.
Кроме того, мандат представителя «Коммунистической партии Российской федерации» Евгения Бессонова передали Григорию Фоменко. Вместе с этим от своего мандата отказался и губернатор Василий Голубев.
Напомним, что по итогам выборов, которые проходили в течение трех дней, 54 места в ЗСРО из 60 получила партия ЕР. Всего свои голоса отдали 1,3 миллиона человек.
О том, как прошли выборы в Ростовской области, читайте в материале RostovGazeta.