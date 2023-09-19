Названы имена самых богатых владельцев заводов в Ростовской области

Самым «бедным» в этой тракторный компании оказался Константин Бабкин. Кроме «Ростсельмаша» в его портфеле не так много акций сторонних компаний. Доход господина Бабкина составила 9,4 миллиарда рублей, что почти на 20 миллиардов рублей меньше, чем у каждого из его компаньонов.