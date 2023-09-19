Названы имена самых богатых владельцев заводов в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Так, тройку лидеров составили совладельцы «Ростсельмаша» Юрий Рязанов, Дмитрий Удрас и Константин Бабкин.
Юрию Рязанову не только удалось войти в топ-3 самых богатых людей региона, он также стал лидером по доходам среди донских промышленников. Годовая выручка бизнесмена превысила 30,9 миллиарда рублей.
Дмитрий Удрас старается не отставать от своего компаньона. Бизнес трио предпринимателей поделили между собой поровну, поэтому и сумма заработка у них отличается незначительно. По итогам 2022 года Дмитрий Удрас заработал почти 31 миллиард рублей.
Самым «бедным» в этой тракторный компании оказался Константин Бабкин. Кроме «Ростсельмаша» в его портфеле не так много акций сторонних компаний. Доход господина Бабкина составила 9,4 миллиарда рублей, что почти на 20 миллиардов рублей меньше, чем у каждого из его компаньонов.
Четвёртым в списке богатейших владельцев промышленных предприятий числится Александр Суслин. Он занимается разработкой карьеров и добычей песка, глины и зарабатывает на этом более 14 миллиардов рублей.
Владелец группы компаний «Бизон» Сергей Суховенко занял пятую строчку в мини-рейтинге. Пятнадцать компаний в собственности за год принесли ему 9,2 миллиарда рублей.
Последним среди богатейших донских промышленников стал Алексей Докукин. Ему принадлежит ООО «Алекомашинери», ООО «Апоалеко-полимеры», ООО «Никагрупп», ООО «Ника», ООО «ТМ», ООО «Паритет». Вместе они приносят олигарх 5,4 миллиарда рублей.
Кто стал одним из ста богатейших людей Ростовской области — в спецпроекте RostovGazeta.