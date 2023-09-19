Названы шесть самых богатых строителей Ростовской области

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Самым богатым владельцем строительного бизнеса в Ростове оказался совладелец нескольких предприятий по строительству и обслуживанию дорог Павел Рогачкин. Ему принадлежат ООО «Автобан», ООО «Магистраль», ООО «Миллеровское ДСУ», ООО «Ростовское ДСУ», ООО «Таганрогское ДСУ», ООО «Тацинское ДСУ», ООО «Т-транс». В общей сложности все предприятия Рогачкину приносят ему 16,2 миллиарда рублей.
Вторым крупнейшим строителем стала Елена Михайленко. Бизнес-леди владеет сразу тремя компаниями в этой сфере: ООО «Батайск-Стройсервис», ООО «Бонум траст» и ООО «Бонум».
Бронзу по заработку среди строителей Ростовской области взял Леонид Джанлатян. Он владеет 41,5% акций «Ростовавтодорстроя». В портфеле бизнесмена также находятся акции еще десяти компаний. Все вместе они приносят ему 2,8 миллиарда рублей.
Четвертым богатейшим предпринимателем в сфере строительства стал Иван Струков. В его собственности находится ООО «Ростовстрой», ООО «Астра-С», ООО «РСУ-З», которые приносят ему 3,7 миллиарда рублей.
Владелец ООО «Стройиндустрия» Виталий Ильенко занял пятую строчку в нашем неофициальном топе донских строителей. Его годовой заработок составляет 4,6 миллиарда рублей.
Самым «бедным» среди богатых оказался совладелец Ильенко Виктор Кельх. В его активах находится только 36% акций ООО «Стройиндустрия».
Кто стал богатейшим жителем Ростовской области — в спецпроекте RostovGazeta.