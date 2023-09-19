Названы шесть самых богатых строителей Ростовской области

О Ростовской области можно точно сказать три вещи: здесь растёт самая вкусная тютина, выращивают больше всего зерна и постоянно что-то строят. На чьи деньги в регионе ведется бесконечное строительство жилых комплексов выяснил корреспондент RostovGazeta.

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