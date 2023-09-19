Отсидевший за убийство ростовчанин зарезал незнакомца в сквере на Береговой

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Убийство произошло 18 сентября в сквере на улице Береговой, где пьяный подозреваемый поссорился с мужчиной и напал на него. Последний также был в состоянии опьянения.
Фигурант ударил оппонента ножом, из-за чего тот скончался. Нападавшего задержали в этот же день и он всем сознался.
Оказалось, что мужчина уже был судим за убийство и освободился из мест лишения свободы в 2019 году. По факту случившегося возбудили уголовное дело и сейчас устанавливаются все обстоятельства.
Ранее очевидцы рассказали, что раненый ростовчанин зашел в один из ресторанов на набережной, а после скончался у входа.