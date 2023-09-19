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Отсидевший за убийство ростовчанин зарезал незнакомца в сквере

Отсидевший за убийство ростовчанин зарезал незнакомца в сквере на Береговой

19 сентября 2023, 07:41
Фото: 1MI
Отсидевший за убийство ростовчанин зарезал незнакомца в сквере
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который с ножом напал на незнакомца и убил его, сообщили в региональном УСКР.

Убийство произошло 18 сентября в сквере на улице Береговой, где пьяный подозреваемый поссорился с мужчиной и напал на него. Последний также был в состоянии опьянения.

Фигурант ударил оппонента ножом, из-за чего тот скончался. Нападавшего задержали в этот же день и он всем сознался.

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Оказалось, что мужчина уже был судим за убийство и освободился из мест лишения свободы в 2019 году. По факту случившегося возбудили уголовное дело и сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Ранее очевидцы рассказали, что раненый ростовчанин зашел в один из ресторанов на набережной, а после скончался у входа.

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