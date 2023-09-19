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Политолог Александр Сухарь заявил о новых арестах в Ростове после задержания Тихонова

Политолог Александр Сухарь заявил о новых арестах в Ростове после задержания Тихонова

19 сентября 2023, 09:26
Фото: 1MI
Политолог Александр Сухарь заявил о новых арестах в Ростове после задержания Тихонова
Эксперты затрудняются сказать, насколько основательно предъявлены обвинения в адрес экс-главы управления торговли Ростова Константина Тихонова. Но то, что департамент торговли подвержен коррупционной составляющей, подозревают многие, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Напомним, что бывшего главу управления торговли Константина Тихонова Ленинский суд Ростова отправил под стражу. Тихонова, по данным пресс-службы судов региона, подозревают в превышении должностных полномочий.

Ранее СМИ писали, что Константин Тихонов стал очередным фигурантом дела о полицейской ОПГ донской столицы. Его имя появилось в деле после допроса задержанного замначальника ОП № 4.

Выяснить, что думает сам чиновник по этому поводу, корреспонденту RostovGazeta не удалось — мобильный Тихонова оказался отключен.

«Мы прекрасно знаем, что в Ростове происходило немало странных вещей. Например, когда должны были убрать незаконные рынки, о которых поступали сигналы граждан и общественников. Их убирали лишь на несколько дней, после чего они появлялись и продолжали работать. Тоже самое было и с ларьками», — отмечает Александр Сухарь.

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Выяснить, что думает сам чиновник по этому поводу, корреспонденту RostovGazeta не удалось — мобильный Тихонова оказался отключен.Выяснить, что думает сам чиновник по этому поводу, корреспонденту RostovGazeta не удалось — мобильный Тихонова оказался отключен.
Выяснить, что думает сам чиновник по этому поводу, корреспонденту RostovGazeta не удалось — мобильный Тихонова оказался отключен.
Фото: rostov-gorod.ru

Спикер добавляет, что много нарушений выявлялось и в работе магазинов, которые позиционировали себя продуктовыми, а по факту в них работали «наливайки».

«Все это вызывало много вопросов. Об этом неоднократно говорили и депутаты. Такие проблемы были распространены в Первомайском, Ворошиловском и частично в Пролетарском районах Ростова», — отмечает собеседник.

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Политолог полагает, что аресты в рамках этого дела могут продолжиться.

«Эта сфера всеобъемлющая в нашем городе. Наверняка еще остаются персоны, которые в этом как-то замешены», — делится мыслями собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, как на Чкаловском в Ростове на месте вырубленных деревьев начали устанавливать ларьки.

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