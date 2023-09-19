Политолог Александр Сухарь заявил о новых арестах в Ростове после задержания Тихонова

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Напомним, что бывшего главу управления торговли Константина Тихонова Ленинский суд Ростова отправил под стражу. Тихонова, по данным пресс-службы судов региона, подозревают в превышении должностных полномочий.
Ранее СМИ писали, что Константин Тихонов стал очередным фигурантом дела о полицейской ОПГ донской столицы. Его имя появилось в деле после допроса задержанного замначальника ОП № 4.
Выяснить, что думает сам чиновник по этому поводу, корреспонденту RostovGazeta не удалось — мобильный Тихонова оказался отключен.
«Мы прекрасно знаем, что в Ростове происходило немало странных вещей. Например, когда должны были убрать незаконные рынки, о которых поступали сигналы граждан и общественников. Их убирали лишь на несколько дней, после чего они появлялись и продолжали работать. Тоже самое было и с ларьками», — отмечает Александр Сухарь.
Спикер добавляет, что много нарушений выявлялось и в работе магазинов, которые позиционировали себя продуктовыми, а по факту в них работали «наливайки».
«Все это вызывало много вопросов. Об этом неоднократно говорили и депутаты. Такие проблемы были распространены в Первомайском, Ворошиловском и частично в Пролетарском районах Ростова», — отмечает собеседник.
Политолог полагает, что аресты в рамках этого дела могут продолжиться.
«Эта сфера всеобъемлющая в нашем городе. Наверняка еще остаются персоны, которые в этом как-то замешены», — делится мыслями собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как на Чкаловском в Ростове на месте вырубленных деревьев начали устанавливать ларьки.