Политолог Александр Сухарь заявил о новых арестах в Ростове после задержания Тихонова

«Мы прекрасно знаем, что в Ростове происходило немало странных вещей. Например, когда должны были убрать незаконные рынки, о которых поступали сигналы граждан и общественников. Их убирали лишь на несколько дней, после чего они появлялись и продолжали работать. Тоже самое было и с ларьками», — отмечает Александр Сухарь.