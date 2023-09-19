Появились кадры подводной лодки «Ростов-на-Дону» после попадания ракеты ВСУ

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Ранее канал Shot писал, что 13 сентября ВСУ нанесли удар в Севастополе по подводной лодке и десантному кораблю «Минск», которые в результате загорелись. Говорится, что всего было выпущено 10 ракет, а целью стал судоремонтный завод.
Но официальной информации о загоревшихся суднах не появлялось, она уточняется. Теперь «Че по Ростову» опубликовал снимки и показал последствия этого удара.
На фотографиях видны серьезные повреждения у подводной лодки. Можно ли ее будет восстановить, пока не сообщается.
Ранее депутат Анатолий Вассерман разъяснил, зачем Украина атаковала Ростов беспилотниками в ночь 7 сентября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.