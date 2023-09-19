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Появились кадры подводной лодки «Ростов-на-Дону» после попадания ракеты ВСУ

Появились кадры подводной лодки «Ростов-на-Дону» после попадания ракеты ВСУ

19 сентября 2023, 06:54
Фото: mil.ru
Появились кадры подводной лодки «Ростов-на-Дону» после попадания ракеты ВСУ
В Интернете опубликовали снимки поводной лодки «Ростов-на-Дону», которая была атакована украинской ракетой, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Ранее канал Shot писал, что 13 сентября ВСУ нанесли удар в Севастополе по подводной лодке и десантному кораблю «Минск», которые в результате загорелись. Говорится, что всего было выпущено 10 ракет, а целью стал судоремонтный завод.

Но официальной информации о загоревшихся суднах не появлялось, она уточняется. Теперь «Че по Ростову» опубликовал снимки и показал последствия этого удара.

Вассерман разъяснил, зачем Украина атаковала Ростов беспилотниками в ночь 7 сентября
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Появились кадры подводной лодки «Ростов-на-Дону» после попадания ракеты ВСУПоявились кадры подводной лодки «Ростов-на-Дону» после попадания ракеты ВСУ
Появились кадры подводной лодки «Ростов-на-Дону» после попадания ракеты ВСУПоявились кадры подводной лодки «Ростов-на-Дону» после попадания ракеты ВСУ
Появились кадры подводной лодки «Ростов-на-Дону» после попадания ракеты ВСУ
Фото: t.me/cheRostov

На фотографиях видны серьезные повреждения у подводной лодки. Можно ли ее будет восстановить, пока не сообщается.

Ранее депутат Анатолий Вассерман разъяснил, зачем Украина атаковала Ростов беспилотниками в ночь 7 сентября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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