Презервативы подоржали на 245% в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Эта категория товаров за последние два года стала дешевле на 16%. В частности, поменялась стоимость презервативов, так как некоторые выросли в цене, в то время как другие стали дешевле. Самый сильный рост показали изделия бренда Reflex, которые в 2021 году стоили 16 рублей, а теперь их продают по 57 рублей.
Средства контрацепции «Гороскоп любви» подорожали на 31%, «Неваляшка» — на 6%, Vizit — 5%, Contex — 4%. Что касается подешевевших товаров, то упали в цене Duett — на 91%, Durex — 18%, Luxe — 43%.
Кроме того, более доступными стали презервативы Viva и Ganzo.
Читайте также о том, как Ростовской области мясная продукция ряда брендов подорожала почти на 240%. Кроме того, автотовары в регионе за это время стали дороже на сотни процентов.