Презервативы подоржали на 245% в Ростовской области

Эта категория товаров за последние два года стала дешевле на 16%. В частности, поменялась стоимость презервативов, так как некоторые выросли в цене, в то время как другие стали дешевле. Самый сильный рост показали изделия бренда Reflex, которые в 2021 году стоили 16 рублей, а теперь их продают по 57 рублей.