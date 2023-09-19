rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Презервативы подоржали на 245% в Ростовской области

Презервативы подоржали на 245% в Ростовской области

19 сентября 2023, 14:54
Фото: 1MI
Презервативы подоржали на 245% в Ростовской области
В Ростовской области за последние два года сильно изменились цены на товары для взрослых, сообщили RostovGazeta на портале «Продажи.РФ».

Эта категория товаров за последние два года стала дешевле на 16%. В частности, поменялась стоимость презервативов, так как некоторые выросли в цене, в то время как другие стали дешевле. Самый сильный рост показали изделия бренда Reflex, которые в 2021 году стоили 16 рублей, а теперь их продают по 57 рублей.

В Ростовской области мясная продукция ряда брендов подорожала почти на 240%
Узнать подробнее

Средства контрацепции «Гороскоп любви» подорожали на 31%, «Неваляшка» — на 6%, Vizit — 5%, Contex — 4%. Что касается подешевевших товаров, то упали в цене Duett — на 91%, Durex — 18%, Luxe — 43%.

Кроме того, более доступными стали презервативы Viva и Ganzo.

Читайте также о том, как Ростовской области мясная продукция ряда брендов подорожала почти на 240%. Кроме того, автотовары в регионе за это время стали дороже на сотни процентов.

Читайте также:
В Ростовской области мясная продукция ряда брендов подорожала почти на 240%Автотовары подорожали на сотни процентов в Ростовской областиЭксперт рассказала, что подорожает в Ростове-на-Дону после роста ключевой ставки
#Общество#Экономика#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Последние новости Ростова на сегодня#Экономика Ростовской области#Мясная продукция#Товары для взрослых
Подпишитесь
Указ о цифровом паспорте: юрист рассказал, что он изменит в жизни жителей Ростова
Сегодня, 07:26
Стали известны имена самых богатых аграриев Ростовской области
Сегодня, 07:13
Берег Таганрогского залива усеяли трупы мертвых дельфинов
Сегодня, 06:22
Ради денег и смены пола: что заставляет людей идти на диверсии в Ростовской области
Сегодня, 06:15
Стала известна причина подтопления кипятком дороги в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:27
Раненый ростовчанин зашел в ресторан и скончался
Сегодня, 04:44