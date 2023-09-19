Ради денег и смены пола: что заставляет людей идти на диверсии в Ростовской области

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Вместе с этим Telegram-каналы написали, что у фигуранта есть подельник, которого задержали в этот же день. Он признался, что хочет стать трансгендером и сменить пол. У него обнаружили анкету на вступление в украинское подразделение, но официальной информации об этих задержаниях не поступало.