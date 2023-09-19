Ради денег и смены пола: что заставляет людей идти на диверсии в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
В Ростовской области, по информации РИА «Новости», задержали двух человек, которые хотели поджечь здание. Один из них рассказал, что в чате запрещенной в России группировки ему написал человек и представился сотрудником СБУ, после чего предложил отправиться в Ростов, а затем — на Украину.
В итоге подозреваемый прибыл в донскую столицу и получил от своего нового знакомого задание поджечь военкомат. Фигурант подготовил бутылки с зажигательной смесью и отправился в сторону учреждения, где его и задержали.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Вместе с этим Telegram-каналы написали, что у фигуранта есть подельник, которого задержали в этот же день. Он признался, что хочет стать трансгендером и сменить пол. У него обнаружили анкету на вступление в украинское подразделение, но официальной информации об этих задержаниях не поступало.
Опять же в сентябре из Telegram-канала Shot стало известно о задержании местного жителя, который пытался устроить диверсию с релейными шкафами на железнодорожных путях. Совершить преступление он намеревался 8 сентября на территории перегона «Проточный — Кизитеринка».
Канал пишет, что с собой 33-летний мужчина взял две пятилитровые бутылки с бензином, которым облил релейные шкафы. В этот момент его поймали правоохранители.
Теперь предстоит проверить, не получал ли он указаний от украинских кураторов. Информация о произошедшем пока не получила подтверждения в правоохранительных органах, данные находятся на проверке.
Еще одна похожая диверсия произошла 1 сентября, когда преступники на улице Орджоникидзе в Аксае подожгли релейный шкаф. Этим шагом они пытались вызвать сбои в работе транспорта.
Telegram-канал написал, что заказчики искали в Интернете исполнителя среди тех, у кого не было постоянного источника доходов, чтобы предложить ему деньги. Ущерб оценили на сумму 360 тысяч рублей.
Теперь возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет 20 лет заключения. Официальной информации об этом не было.
В конце августа стало известно, что в Ростове-на-Дону огласили приговор Олегу Важдаеву, который пытался поджечь здание военкомата.
В сентябре 2022 года подсудимый сделал самодельные зажигательные изделия и отправился к зданию военкомата в Краснодаре. Он поджег фитили и начал бросать в окно здания. Возгорания тогда не произошло.
Из-за этой попытки поджога возбудили уголовное дело, а теперь суд в Ростове вынес приговор. Обвиняемому было назначено шесть лет заключения.
Политолог Александр Сухарь рассказал корреспонденту RostovGazeta, что в Ростове, как и в целом ряде других городов России, обошлось без поджогов военкоматов. По его словам, слаженная работа спецслужб и правоохранителей позволила пресечь эти попытки.
Собеседник уточнил, что те, кто готов нарушать закон есть везде. Он считает, что таких людей через Сеть координируют провокаторы Украины и других стран, нанимая их для совершения преступлений.
«Под кураторство провокаторов в основном попадают аполитичные и достаточно глупые люди с недалеким кругозором. Как правило, все они обладают определенного рода зависимостями от своих пагубных привычек. При отсутствии внутреннего стержня, нравственных и патриотических ориентиров за небольшие деньги они соглашаются на все», — разъясняет эксперт.
Он добавил, что под влияние провокаторов могут также попасть и пожилые люди.