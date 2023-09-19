Раненый ростовчанин зашел в ресторан и скончался

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
Происшествие случилось в дневное время на набережной, когда в один из ресторанов зашел мужчина. По словам очевидцев, у него была рана и шла кровь.
«Сотрудники вызвали правоохранителей и скорую. Однако спасти мужчину не удалось, он умер на входе», — сказано в сообщении.
Добавим, что официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
«Там камеры должны быть. Жесть», — заявили пользователи в комментариях.
«Ростов не перестает удивлять, то одно, то другое», — пишут местные жители.
Ранее в Ростове-на-Дону погиб выпавший с балкона мужчина. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.