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Раненый ростовчанин зашел в ресторан и скончался

Раненый ростовчанин зашел в ресторан и скончался

19 сентября 2023, 04:44
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в ресторан зашел мужчина с ранением и скончался у входа, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте» в группе «Главный — Новости Ростова-на-Дону — 161».

Происшествие случилось в дневное время на набережной, когда в один из ресторанов зашел мужчина. По словам очевидцев, у него была рана и шла кровь.

«Сотрудники вызвали правоохранителей и скорую. Однако спасти мужчину не удалось, он умер на входе», — сказано в сообщении.

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Добавим, что официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

«Там камеры должны быть. Жесть», — заявили пользователи в комментариях.

«Ростов не перестает удивлять, то одно, то другое», — пишут местные жители.

Ранее в Ростове-на-Дону погиб выпавший с балкона мужчина. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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