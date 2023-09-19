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Ростовчане заявили об огромных пробках на платном участке М-4 «Дон»

Ростовчане заявили об огромных пробках на платном участке М-4 «Дон»

19 сентября 2023, 08:56
Фото: pxhere.com
Ростовчане заявили об огромных пробках на платном участке М-4 «Дон»
В Ростовской области при движении в направлении юга появились большие пробки на платном участке трассы М-4 «Дон», сообщили водители в соцсетях.

По их словам, заторы начинаются сразу после терминала оплаты в районе села Самарского, из-за чего поездка до станицы Кущевской занимает два часа. Они призвали водителей запасаться водой.

«За что деньги? Чтобы в пробке проторчать? Совесть есть? Когда платишь за проезд, то надеешься на комфорт, а тут позорище», — заявили водители.

Несколько аварий спровоцировали огромную пробку на трассе М-4 в Ростовской области
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Согласно данным онлайн-карт, сейчас движение по этому платному участку в целом свободно. Однако стоят значки, что ведутся ремонтные работы, в результате чего здесь появился небольшой затор.

Ранее несколько аварий спровоцировали огромную пробку на трассе М-4 в Ростовской области.

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