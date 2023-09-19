Ростовчане заявили об огромных пробках на платном участке М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
По их словам, заторы начинаются сразу после терминала оплаты в районе села Самарского, из-за чего поездка до станицы Кущевской занимает два часа. Они призвали водителей запасаться водой.
«За что деньги? Чтобы в пробке проторчать? Совесть есть? Когда платишь за проезд, то надеешься на комфорт, а тут позорище», — заявили водители.
Согласно данным онлайн-карт, сейчас движение по этому платному участку в целом свободно. Однако стоят значки, что ведутся ремонтные работы, в результате чего здесь появился небольшой затор.
Ранее несколько аварий спровоцировали огромную пробку на трассе М-4 в Ростовской области.