Ростовский политолог разъяснил, к чему приведет конфликт в Нагорном Карабахе

«Никакого второго фронта не будет. Пашинян ведет свою, самостоятельную игру. Я предполагаю, что он решил отказаться от битвы за Карабах. Но так это или нет, покажут ближайшие дни. Военные действия только начались и все зависит от того, как будет сопротивляться Карабах», — делится мыслями Абросимов.