Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Напомним, что Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе. По словам политолога, военные действия продолжаются уже несколько часов.
Азербайджанское правительство заявляет, что целью их военной операции является разгон правительства Нагорного Карабаха и уничтожение там незаконных вооруженных формирований.
«Сейчас Пашинян сообщил, что армянские войска охраняют границу и в Карабахе нет армянских частей», — отмечает Дмитрий Абросимов.
В Сети появляются мнения, что происходящее в Карабахе больше похоже на открытие «второго фронта» против России. Однако ростовский политолог не разделяет эту точку зрения.
«Никакого второго фронта не будет. Пашинян ведет свою, самостоятельную игру. Я предполагаю, что он решил отказаться от битвы за Карабах. Но так это или нет, покажут ближайшие дни. Военные действия только начались и все зависит от того, как будет сопротивляться Карабах», — делится мыслями Абросимов.
Самое главное, по словам собеседника, заключается в том, чтобы российским миротворцам, которые выполняют свои задачи в Нагорном Карабахе, с обеих сторон была обеспечена безопасность.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Вооруженные силы России нанесли удар по местам хранения киевским режимом крылатых ракет Storm Shadow, которые могли достать до Ростовской области.