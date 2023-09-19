rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Ростовский политолог разъяснил, к чему приведет конфликт в Нагорном Карабахе

Ростовский политолог разъяснил, к чему приведет конфликт в Нагорном Карабахе

19 сентября 2023, 13:48
Фото: mil.ru
Ростовский политолог разъяснил, к чему приведет конфликт в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет самостоятельную игру — он выбрал свой путь, сообщил RostovGazeta ростовский политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе. По словам политолога, военные действия продолжаются уже несколько часов.

Азербайджанское правительство заявляет, что целью их военной операции является разгон правительства Нагорного Карабаха и уничтожение там незаконных вооруженных формирований.

«Сейчас Пашинян сообщил, что армянские войска охраняют границу и в Карабахе нет армянских частей», — отмечает Дмитрий Абросимов.

В Сети появляются мнения, что происходящее в Карабахе больше похоже на открытие «второго фронта» против России. Однако ростовский политолог не разделяет эту точку зрения.

В армянской общине Ростова высказались о решении признать Карабах Азербайджаном
Узнать подробнее

«Никакого второго фронта не будет. Пашинян ведет свою, самостоятельную игру. Я предполагаю, что он решил отказаться от битвы за Карабах. Но так это или нет, покажут ближайшие дни. Военные действия только начались и все зависит от того, как будет сопротивляться Карабах», — делится мыслями Абросимов.

Самое главное, по словам собеседника, заключается в том, чтобы российским миротворцам, которые выполняют свои задачи в Нагорном Карабахе, с обеих сторон была обеспечена безопасность.

Ранее RostovGazeta сообщала, что Вооруженные силы России нанесли удар по местам хранения киевским режимом крылатых ракет Storm Shadow, которые могли достать до Ростовской области.

ВС РФ нанесли удар по местам хранения ракет, способных долететь до Ростова
Узнать подробнее
Читайте также:
Появились кадры подводной лодки «Ростов-на-Дону» после попадания ракеты ВСУЭкспонаты, пострадавшие от ракеты в музее Таганрога, начали восстанавливать в ПитереВ США рассмотрят поставку Киеву ракет ATACMS, способных долететь до Ростова-на-Дону
#Политика#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Армения#Ростов#Азербайджан#Нагорный Карабах#Военные действия
Подпишитесь
Указ о цифровом паспорте: юрист рассказал, что он изменит в жизни жителей Ростова
Сегодня, 07:26
Стали известны имена самых богатых аграриев Ростовской области
Сегодня, 07:13
Берег Таганрогского залива усеяли трупы мертвых дельфинов
Сегодня, 06:22
Ради денег и смены пола: что заставляет людей идти на диверсии в Ростовской области
Сегодня, 06:15
Стала известна причина подтопления кипятком дороги в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:27
Раненый ростовчанин зашел в ресторан и скончался
Сегодня, 04:44