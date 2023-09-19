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Published Сегодня, 17:18

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Updated Сегодня, 17:20

В Ростове бесплатно покажут короткометражные фильмы

Спецпоказы короткометражных фильмов организуют в Ростове 21 сентября

19 сентября 2023, 17:18
Фото: pxhere.com
В Ростове бесплатно покажут короткометражные фильмы
В Ростове в рамках кинофестиваля «Северный характер» бесплатно покажут короткометражные фильмы, сообщили в художественной галерее «Ростов».

В Ростове состоится специальный показ короткометражных фильмов Международного кинофестиваля «Северный характер». Его программа называется «О людях». В нее входят четыре фильма, связанные темой переживаний, взаимоотношений и тепла. «И необязательно между представителями вида Homo Sapiens», — добавляют организаторы.

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Мероприятие состоится 21 сентября в 19.00 в художественно галерее «Ростов» в переулке Соборном, 22. Попасть туда можно бесплатно.

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