Спецпоказы короткометражных фильмов организуют в Ростове 21 сентября

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
В Ростове состоится специальный показ короткометражных фильмов Международного кинофестиваля «Северный характер». Его программа называется «О людях». В нее входят четыре фильма, связанные темой переживаний, взаимоотношений и тепла. «И необязательно между представителями вида Homo Sapiens», — добавляют организаторы.
Мероприятие состоится 21 сентября в 19.00 в художественно галерее «Ростов» в переулке Соборном, 22. Попасть туда можно бесплатно.
Ранее в Ростовской области анонсировали фестиваль гастрономии и виноделия.