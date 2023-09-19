Спецпоказы короткометражных фильмов организуют в Ростове 21 сентября

В Ростове состоится специальный показ короткометражных фильмов Международного кинофестиваля «Северный характер». Его программа называется «О людях». В нее входят четыре фильма, связанные темой переживаний, взаимоотношений и тепла. «И необязательно между представителями вида Homo Sapiens», — добавляют организаторы.