Спрос на репетиторов для подготовки к ЕГЭ вырос в 2,5 раза в Ростове

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В Ростове в начале сентября в 2,5 раза вырос спрос на репетиторов для подготовки к ЕГЭ. Наиболее популярны преподаватели, которые готовят учеников к экзаменам по английскому языку, обществознанию и биологии.
Растет и количество объявлений от самих репетиторов. Больше других своих услуги предлагают преподаватели по английскому — объявлений от них стало больше на 29%.
Самым непопулярным предметов для ОГЭ и ЕГЭ в Ростове стала литература. Спрос на репетиторов по этому предмету меньше, чем по другим дисциплинам. Также в топе невостребованных оказались физика и химия, добавляет РБК.
Напомним, в Ростовской области 129 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в 2023 году.