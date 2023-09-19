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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Спрос на репетиторов для подготовки к ЕГЭ вырос в 2,5 раза в Ростове

Спрос на репетиторов для подготовки к ЕГЭ вырос в 2,5 раза в Ростове

19 сентября 2023, 13:18
Фото: 1MI
Спрос на репетиторов для подготовки к ЕГЭ вырос в 2,5 раза в Ростове
В Ростове в сентябре повысился спрос на услуги репетиторов, рассказали аналитики «Авито Услуги».

В Ростове в начале сентября в 2,5 раза вырос спрос на репетиторов для подготовки к ЕГЭ. Наиболее популярны преподаватели, которые готовят учеников к экзаменам по английскому языку, обществознанию и биологии.

Растет и количество объявлений от самих репетиторов. Больше других своих услуги предлагают преподаватели по английскому — объявлений от них стало больше на 29%.

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Самым непопулярным предметов для ОГЭ и ЕГЭ в Ростове стала литература. Спрос на репетиторов по этому предмету меньше, чем по другим дисциплинам. Также в топе невостребованных оказались физика и химия, добавляет РБК.

Напомним, в Ростовской области 129 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в 2023 году.

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