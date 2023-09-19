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Стала известна причина подтопления кипятком дороги в Ростове-на-Дону

Стала известна причина подтопления кипятком дороги в Ростове-на-Дону

19 сентября 2023, 05:27
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону появившийся на дороге кипяток не связан с коммунальной аварией, сообщили в департаменте ЖКХ города.

Ранее горожане пожаловались в соцсетях, что на проспекте Михаила Нагибина из-под земли пошла горячая вода. В результате людям приходится переходить дорогу через кипяток.

Теперь стало известно, что эта ситуация не связана с коммунальной аварией. Дело в том, что здесь проводятся работы по дренированию трубопровода.

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«Это необходимо для выполнения работ по переключению реконструированного участка тепловой сети. Часть воды может вытекать на рельеф местности», — пишет Don24 со ссылкой на данные департамента.

Ранее ростовчане заявили о затопленной улице Оганова 16 сентября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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