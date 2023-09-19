Стала известна причина подтопления кипятком дороги в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Ранее горожане пожаловались в соцсетях, что на проспекте Михаила Нагибина из-под земли пошла горячая вода. В результате людям приходится переходить дорогу через кипяток.
Теперь стало известно, что эта ситуация не связана с коммунальной аварией. Дело в том, что здесь проводятся работы по дренированию трубопровода.
«Это необходимо для выполнения работ по переключению реконструированного участка тепловой сети. Часть воды может вытекать на рельеф местности», — пишет Don24 со ссылкой на данные департамента.
Ранее ростовчане заявили о затопленной улице Оганова 16 сентября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.