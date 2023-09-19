Стали известны имена самых богатых аграриев Ростовской области

Тройку лидеров замыкает тот, кто открывал её по итогам прошлогоднего рейтинга — Сергей Кислов. ООО «Агросоюз Юг Руси», который ему принадлежит, по-прежнему остаётся крупнейшим агрохолдингом Ростовской области. Не смотря на то, что сумма выручки бизнесмена выросла почти на 30 миллиардов рублей за год и составляет 120,2 миллиарда рублей, это не помогло ему сохранить позицию.