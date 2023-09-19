Стали известны имена самых богатых аграриев Ростовской области

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
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Updated Сегодня, 07:45
Ростовская область практически ежегодно бьёт рекорды по тоннажу собранного урожая. Мы узнали, какие аграрные гиганты за этим стоят.
Владельцем самого прибыльного агробизнеса в Ростовской области по итогам 2022 года стал Вадим Викулов. Ему принадлежит компания «Астон-агро» и еще 16 фирм, задействованных в агробизнесе. Выручка олигарха за год превысила 138,5 миллиарда рублей.
Вторым по величине агро-олигархом региона является Пётр Ходыкин. Его зернотрейдер «РиФ» остаётся крупнейшим в стране. Доход только от него одного составляет 188,4 миллиарда рублей. Кроме «РиФа» у Ходыкина в собственности находится ещё три компании. Все активы бизнесмена приносят ему 190,1 миллиарда рублей в год.
Тройку лидеров замыкает тот, кто открывал её по итогам прошлогоднего рейтинга — Сергей Кислов. ООО «Агросоюз Юг Руси», который ему принадлежит, по-прежнему остаётся крупнейшим агрохолдингом Ростовской области. Не смотря на то, что сумма выручки бизнесмена выросла почти на 30 миллиардов рублей за год и составляет 120,2 миллиарда рублей, это не помогло ему сохранить позицию.
Президент одного из крупнейших аграрных холдингов страны «Урал-Дон» Александр Ярошенко занял четвертую строку в топе самых богатых донских аграриев.
Пятая строчка досталась Александру Гончарову. В его собственности находится ООО «Индустриальное» и ещё семь агрофирм. За 2022 год предприниматель заработал более 7 миллиардов рублей.
Кто стал одним из ста богатейших людей Ростовской области — в спецпроекте RostovGazeta.