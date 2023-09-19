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RostovGazeta составила топ-10 самых богатых женщин Ростовской области

Самая богатая женщина Ростовской области заработала больше 25 млрд рублей в 2022 году

19 сентября 2023, 07:00
Фото: 1MI
RostovGazeta составила топ-10 самых богатых женщин Ростовской области
Так повелось, что ростовским бизнесом правят мужчины. Их в региональной элите по подсчетам RostovGazeta около 90%. Еще 10% составляют предпринимательницы, не доверяющие деньги мужчинам. Сколько из них сами построили свой бизнес, а сколько лишь помогают мужьям, разбирался корреспондент RostovGazeta

Самой богатой женщиной в регионе который год подряд остаётся Киряки Саввиди. Ещё 4 года назад все активы семьи принадлежали её мужу Ивану Саввиди. Киряки владеет компаниями («Гранд Отель Дон, А-Прайм, Стройтехнологии» и еще более, чем 30 фирмами. По итогам 2022 года они принесли ей более 25,1 миллиарда рублей. Вероятнее всего, Киряки — лишь номинальная владелица предприятий, а дела по-прежнему ведёт Иван Саввиди.

Второй богатейшей миллиардершей Ростовской области стала Елена Михайленко. Она занимается совсем не женским делом — строительством. Бизнес-леди принадлежат компании ООО «Батайск-Стройсервис», ООО «Бонум траст» и ООО «Бонум». На них Елена Михайленко зарабатывает более 4 миллиардов рублей в год.

Топ-3 богатейших бизнесвумен Дона замыкает Ольга Басова. Вместе с мужем Сергеем Басовым она делит акции ООО «ТОП ГРЕЙН Л.Т.Д.». Супруги владеют фирмой в равных долях.

Бизнес-леди принадлежат компании ООО «Батайск-Стройсервис», ООО «Бонум траст» и ООО «Бонум». На них Елена Михайленко зарабатывает более 4 млрд рублей в год.Бизнес-леди принадлежат компании ООО «Батайск-Стройсервис», ООО «Бонум траст» и ООО «Бонум». На них Елена Михайленко зарабатывает более 4 млрд рублей в год.
Бизнес-леди принадлежат компании ООО «Батайск-Стройсервис», ООО «Бонум траст» и ООО «Бонум». На них Елена Михайленко зарабатывает более 4 млрд рублей в год.
Фото: donland.ru
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Четвёртой самой богатой женщиной Ростовской области стала Лидия Основина с доходом более 2 миллиардов рублей.

Место в «золотой середине» заняла Инна Крылова. Своё немалое состоянии (8,7 миллиарда рублей) она заработала на фармацевтическом бизнесе. Госпоже Крыловой принадлежит ООО «Биофарма».

На одну строку ниже, чем в прошлом году, оказалась Валентина Полевиченко. В отличии от обогнавшей её Инны Крыловой, госпожа Полевиченко владеет двенадцатью компаниями. Портфель бизнес-леди приносит ей 1,6 миллиарда рублей в год.

Седьмая строчка рейтинга донских бизнесвумен досталась Татьяне Саблиной. Ранее она вообще не попадала в Топ-100 богачей Ростовской области. В активах Саблиной только одна компания ООО «Собрание ТФСТ» и более 6 миллиардов рублей выручки.

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Елена Ахламова значительно сдала позиции за прошедший год. По итогам рейтинга 2022 года она была третьей богатейшей в регионе женщиной. Сейчас — только восьмая.Елена Ахламова значительно сдала позиции за прошедший год. По итогам рейтинга 2022 года она была третьей богатейшей в регионе женщиной. Сейчас — только восьмая.
Елена Ахламова значительно сдала позиции за прошедший год. По итогам рейтинга 2022 года она была третьей богатейшей в регионе женщиной. Сейчас — только восьмая.
Фото: 1MI

Елена Ахламова значительно сдала позиции за прошедший год. По итогам рейтинга 2022 года она была третьей богатейшей в регионе женщиной. Сейчас — только восьмая. За год она потеряла две из трех своих компаний. К настоящему моменту активной осталась только одна — ООО «Елена».

Девятое место среди крупнейших бизнес-леди Ростовской области заняла Евгения Романова. Она занимается торговлей фармацевтическими и медицинским и товарами через компанию «АкцентМед». Фирма принадлежит ей полностью.

Замыкает десятку миллиардерш Оксана Стрельникова. Её годовой доход составил 1,7 миллиарда рублей. При этом во владении бизнес-леди находится только половина ООО «ТД Радуга»

Кто еще вошел в рейтинг богатейших людей Ростовской области, читайте в спецпроекте RostovGazeta.

ТОП богатых Ростовской области 2023
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