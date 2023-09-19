Самая богатая женщина Ростовской области заработала больше 25 млрд рублей в 2022 году

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Updated Сегодня, 07:52
Самой богатой женщиной в регионе который год подряд остаётся Киряки Саввиди. Ещё 4 года назад все активы семьи принадлежали её мужу Ивану Саввиди. Киряки владеет компаниями («Гранд Отель Дон, А-Прайм, Стройтехнологии» и еще более, чем 30 фирмами. По итогам 2022 года они принесли ей более 25,1 миллиарда рублей. Вероятнее всего, Киряки — лишь номинальная владелица предприятий, а дела по-прежнему ведёт Иван Саввиди.
Второй богатейшей миллиардершей Ростовской области стала Елена Михайленко. Она занимается совсем не женским делом — строительством. Бизнес-леди принадлежат компании ООО «Батайск-Стройсервис», ООО «Бонум траст» и ООО «Бонум». На них Елена Михайленко зарабатывает более 4 миллиардов рублей в год.
Топ-3 богатейших бизнесвумен Дона замыкает Ольга Басова. Вместе с мужем Сергеем Басовым она делит акции ООО «ТОП ГРЕЙН Л.Т.Д.». Супруги владеют фирмой в равных долях.
Четвёртой самой богатой женщиной Ростовской области стала Лидия Основина с доходом более 2 миллиардов рублей.
Место в «золотой середине» заняла Инна Крылова. Своё немалое состоянии (8,7 миллиарда рублей) она заработала на фармацевтическом бизнесе. Госпоже Крыловой принадлежит ООО «Биофарма».
На одну строку ниже, чем в прошлом году, оказалась Валентина Полевиченко. В отличии от обогнавшей её Инны Крыловой, госпожа Полевиченко владеет двенадцатью компаниями. Портфель бизнес-леди приносит ей 1,6 миллиарда рублей в год.
Седьмая строчка рейтинга донских бизнесвумен досталась Татьяне Саблиной. Ранее она вообще не попадала в Топ-100 богачей Ростовской области. В активах Саблиной только одна компания ООО «Собрание ТФСТ» и более 6 миллиардов рублей выручки.
Елена Ахламова значительно сдала позиции за прошедший год. По итогам рейтинга 2022 года она была третьей богатейшей в регионе женщиной. Сейчас — только восьмая. За год она потеряла две из трех своих компаний. К настоящему моменту активной осталась только одна — ООО «Елена».
Девятое место среди крупнейших бизнес-леди Ростовской области заняла Евгения Романова. Она занимается торговлей фармацевтическими и медицинским и товарами через компанию «АкцентМед». Фирма принадлежит ей полностью.
Замыкает десятку миллиардерш Оксана Стрельникова. Её годовой доход составил 1,7 миллиарда рублей. При этом во владении бизнес-леди находится только половина ООО «ТД Радуга»
Кто еще вошел в рейтинг богатейших людей Ростовской области, читайте в спецпроекте RostovGazeta.