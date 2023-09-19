Самая богатая женщина Ростовской области заработала больше 25 млрд рублей в 2022 году

Самой богатой женщиной в регионе который год подряд остаётся Киряки Саввиди. Ещё 4 года назад все активы семьи принадлежали её мужу Ивану Саввиди. Киряки владеет компаниями («Гранд Отель Дон, А-Прайм, Стройтехнологии» и еще более, чем 30 фирмами. По итогам 2022 года они принесли ей более 25,1 миллиарда рублей. Вероятнее всего, Киряки — лишь номинальная владелица предприятий, а дела по-прежнему ведёт Иван Саввиди.