Стали известны причины грохота и следов в небе в районе Таганрога

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
У властей поинтересовались причиной сильного хлопка и появившегося следа в небе над Таганрогом. В свою очередь правительстве рассказали, что сейчас проводятся учения.
«Проводятся плановые учения на полигоне Минобороны России», — говорится в ответе. Однако подробностей о проводимом мероприятии на данный момент нет.
Добавим, что в последнее время жители региона бурно реагируют на появляющиеся громкие звуки, так как иногда их причинами становятся разрушения. Так, в центре Ростова упал сбитый системой ПВО беспилотник, из-за которого повреждения получили здания и несколько автомобилей. Это вызвало широкий общественный резонанс.
Расширенный материал о том, как это случилось, читайте по ссылке.