Стали известны причины грохота и следов в небе в районе Таганрога

Добавим, что в последнее время жители региона бурно реагируют на появляющиеся громкие звуки, так как иногда их причинами становятся разрушения. Так, в центре Ростова упал сбитый системой ПВО беспилотник, из-за которого повреждения получили здания и несколько автомобилей. Это вызвало широкий общественный резонанс.