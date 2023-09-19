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Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Стали известны причины сильного хлопка в районе Таганрога

Стали известны причины грохота и следов в небе в районе Таганрога

19 сентября 2023, 12:15
Фото: mil.ru
Стали известны причины сильного хлопка в районе Таганрога
В Ростовской области стала известна причина громкого звука, который услышали местные жители, ситуацию прокомментировали в правительстве региона.

У властей поинтересовались причиной сильного хлопка и появившегося следа в небе над Таганрогом. В свою очередь правительстве рассказали, что сейчас проводятся учения.

«Проводятся плановые учения на полигоне Минобороны России», — говорится в ответе. Однако подробностей о проводимом мероприятии на данный момент нет.

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Добавим, что в последнее время жители региона бурно реагируют на появляющиеся громкие звуки, так как иногда их причинами становятся разрушения. Так, в центре Ростова упал сбитый системой ПВО беспилотник, из-за которого повреждения получили здания и несколько автомобилей. Это вызвало широкий общественный резонанс.

Расширенный материал о том, как это случилось, читайте по ссылке.

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