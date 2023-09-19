Стало известно, кто самый богатый владелец фармкомпаний в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Богатейшим среди ростовских фармацевтов стал Армен Оганян. Он владеет брендом аптек «Юг аптека». Кроме этого, в портфеле Оганяна находятся акции ещё пяти компаний. В совокупности они приносят бизнесмену более 1,7 миллиарда рублей.
Второй предприниматель, который сколотил свое состояние на фармацевтике — Ирина Крылова. Бизнес-леди принадлежит ООО «Биофарма», которое занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Фирма приносит владелице 8,7 миллиарда рублей.
Владелец сразу двух фармацевтическими компаний ООО «Нанофарм» и ООО «БСВ-Русфарм» Александр Ларин занял третью строчку в топе богатейших владельцев фармацевтических предприятий в Ростовской области.
Четвёртой стала бизнесвумен Евгения Романова, которая полностью владеет компанией «АкцентМед». Романова по итогам 2022 года заработала 12,1 миллиарда рублей.
Замыкает рейтинг богатейших фармацевтов Дмитрий Семагин. В его собственности находятся акции ООО «Намус», ООО «Промед» и ООО «Фармакс», а заработал предприниматель 825 миллиона рублей.
Кто вошел в топ-100 богатейших ростовчан, читайте в спецпроекте RostovGazeta.