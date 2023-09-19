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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Стало известно, кто самый богатый владелец фармкомпании в Ростовской области

Стало известно, кто самый богатый владелец фармкомпаний в Ростовской области

19 сентября 2023, 12:06
Фото: 1MI
Стало известно, кто самый богатый владелец фармкомпании в Ростовской области
RostovGazeta составила мини-топ богатейших владельцев сетей аптек и фармкомпаний в Ростовской области.

Богатейшим среди ростовских фармацевтов стал Армен Оганян. Он владеет брендом аптек «Юг аптека». Кроме этого, в портфеле Оганяна находятся акции ещё пяти компаний. В совокупности они приносят бизнесмену более 1,7 миллиарда рублей.

Второй предприниматель, который сколотил свое состояние на фармацевтике — Ирина Крылова. Бизнес-леди принадлежит ООО «Биофарма», которое занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Фирма приносит владелице 8,7 миллиарда рублей.

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Владелец сразу двух фармацевтическими компаний ООО «Нанофарм» и ООО «БСВ-Русфарм» Александр Ларин занял третью строчку в топе богатейших владельцев фармацевтических предприятий в Ростовской области.

Четвёртой стала бизнесвумен Евгения Романова, которая полностью владеет компанией «АкцентМед». Романова по итогам 2022 года заработала 12,1 миллиарда рублей.

Замыкает рейтинг богатейших фармацевтов Дмитрий Семагин. В его собственности находятся акции ООО «Намус», ООО «Промед» и ООО «Фармакс», а заработал предприниматель 825 миллиона рублей.

Кто вошел в топ-100 богатейших ростовчан, читайте в спецпроекте RostovGazeta.

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