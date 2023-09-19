Стало известно, кто самый богатый владелец фармкомпаний в Ростовской области

Богатейшим среди ростовских фармацевтов стал Армен Оганян. Он владеет брендом аптек «Юг аптека». Кроме этого, в портфеле Оганяна находятся акции ещё пяти компаний. В совокупности они приносят бизнесмену более 1,7 миллиарда рублей.