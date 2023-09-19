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Суд запретил сносить многоквартирный дом в центре Ростова-на-Дону

Суд запретил сносить многоквартирный дом в центре Ростова-на-Дону

19 сентября 2023, 13:19
Фото: Яндекс.Карты
Суд запретил сносить многоквартирный дом в центре Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону признали незаконным постановление о сносе дома на проспекте Ворошиловский, говорится в документах арбитражного суда.

С иском в суд обратилась индивидуальный предприниматель Марина Мальгина, которая пыталась оспорить постановление от 2020 года. Речь идет о том, что многоквартирный дом на проспекте Ворошиловский, 55 признали аварийный и подлежащим сносу.

В результате она выиграла это дело, вместе с этим ей вернут средства, потраченные на проведение строительно-технической экспертизы. Она получит 165 тысяч рублей.

В Ростове снесут школу №94 в Александровке
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Добавим, что здание построили в конце 19 века. По информации Telegram-каналов, в 2002 году дом включили в перечень выявленных ОКН, но через три года из списка убрали.

Ранее стало известно, что в Ростове снесут школу №94 в Александровке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Дом#Снос#Telegram-каналы#Школа №94#Проспект Ворошиловский#Аварийный#Строительнотехническая экспертиза#Александровка
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