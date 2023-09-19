Суд запретил сносить многоквартирный дом в центре Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
С иском в суд обратилась индивидуальный предприниматель Марина Мальгина, которая пыталась оспорить постановление от 2020 года. Речь идет о том, что многоквартирный дом на проспекте Ворошиловский, 55 признали аварийный и подлежащим сносу.
В результате она выиграла это дело, вместе с этим ей вернут средства, потраченные на проведение строительно-технической экспертизы. Она получит 165 тысяч рублей.
Добавим, что здание построили в конце 19 века. По информации Telegram-каналов, в 2002 году дом включили в перечень выявленных ОКН, но через три года из списка убрали.
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