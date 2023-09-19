Tele2 представила жизнь малого бизнеса в стиле вселенной «Безумного Макса»

Основные продукты в B2B-портфеле Tele2 — «SMS-Таргет», корпоративная АТС и «Бизнес-Чат». В рамках продвижения компания сняла яркий ролик, главный герой которого едет по пустыне в фудтраке и выполняет сразу несколько задач. Tele2 решила отказаться от образов, которые ассоциируются со словом «бизнес» — офиса и предпринимателей в костюмах. Герой ролика — владелец малого предприятия, ему приходится держать все под контролем: и управлять автомобилем, и следить за приготовлением бургеров. При этом нужно мчаться вперед и не останавливаться, преодолевая разные препятствия на пути.