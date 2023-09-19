Транзитные туристы стали чаще посещать Ростовскую область летом

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Ростовская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма, уступив лишь Краснодарскому краю, Москве и Санкт-Петербургу. В связи с ростом числа автотуристов особое внимание уделяется покрытию участка федеральной трассы М-4 «Дон», который проходит через донской регион.
«Большую часть туристов, прибывающих в донской регион, составляют транзитные автопутешественники. Поэтому мы особое внимание уделяем покрытию главной дорожной артерии Ростовской области — трассе М4 „Дон“. Так, в преддверии туристического сезона 2023 мы улучшили покрытие на восьми отрезках автомагистрали. Например, между Каменском-Шахтинским и Глубоким, на участках вдоль хуторов Ястребиновского, Павловки, Грачёва, посёлка Дорожного, а также на перекрестке с Самарским шоссе и в других местах», — рассказал директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.
Как отметила директор АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» Татьяна Горяйнова, туризм является важным сектором донской экономики, поэтому в регионе с каждым годом активно развиваются не только традиционные направления — гастрономический и экологический туризм, но и новые — индустриальный туризм, включающий экскурсии на винзавод, фабрику народно-художественного промысла и многое другое, что вызывает интерес у гостей Ростовской области.
В пятерку популярных направлений у туристов помимо Ростовской области вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Татарстан. Суммарно на них приходится около трети всех туристов, путешествующих летом по России.
По данным МТС Trаvel, лидирующие позиции по въездному туристическому потоку сохранил Краснодарский край — каждая десятая поездка по стране была именно на Кубань. Краснодарский край, лидирующий в 2022 году среди регионов России по количеству поездок в летний сезон, прибавил еще 3%.
Самым перспективным регионом с точки зрения туризма по итогу летнего сезона аналитики назвали Мурманскую область — турпоток в регион вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. В пятерку направлений, интерес к которым растет, также вошли Амурская область (+24%), где динамика обусловлена открытием границ с Китаем, (+21%), Карачаево-Черкесия (+19%) и Калининградская область (+19%).
Анализ информации проведен на базе обезличенных данных о поездках абонентов МТС за пределы домашнего региона минимум с одной ночевкой, при этом не дольше двух недель, а также на данных отельного консолидатора Bronevik. Таким образом, был учтен организованный, самостоятельный и деловой туризм, в том числе поездки выходного дня. Для уточнения турпотока исключены частотные поездки в один и тот же регион в течение анализируемого периода.