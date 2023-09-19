Транзитные туристы стали чаще посещать Ростовскую область летом

Анализ информации проведен на базе обезличенных данных о поездках абонентов МТС за пределы домашнего региона минимум с одной ночевкой, при этом не дольше двух недель, а также на данных отельного консолидатора Bronevik. Таким образом, был учтен организованный, самостоятельный и деловой туризм, в том числе поездки выходного дня. Для уточнения турпотока исключены частотные поездки в один и тот же регион в течение анализируемого периода.