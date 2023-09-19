Три исторических здания в центре Ростова признали объектами культурного наследия

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
В Ростове три старинных особняка получили статус ОКН. Речь идет о Доходном доме Роева в переулке Газетном, Доходном доме Лисицына в Братском переулке и Доходном доме Чернова на Буденновском. Здания построены в конце XIX века.
Статус ОКН должен защитить старинные особняки от сноса. Также вокруг них будет создана зона охраны. Дома нельзя будет видоизменять, а все ремонтные работы должны быть согласованы, чтобы не повредить старинному зданию.
В Ростове «дома-близнецы» Кушнарева оказались под угрозой из-за бездействия властей.