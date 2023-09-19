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Три исторических здания в центре Ростова признали объектами культурного наследия

Три исторических здания в центре Ростова признали объектами культурного наследия

19 сентября 2023, 12:45
Фото: Rost.galis/cc by sa 4.0/wiki
Три исторических здания в центре Ростова признали объектами культурного наследия
В Ростове три исторических особняка признали объектами культурного наследия, сообщается в документах правительства региона.

В Ростове три старинных особняка получили статус ОКН. Речь идет о Доходном доме Роева в переулке Газетном, Доходном доме Лисицына в Братском переулке и Доходном доме Чернова на Буденновском. Здания построены в конце XIX века.

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Статус ОКН должен защитить старинные особняки от сноса. Также вокруг них будет создана зона охраны. Дома нельзя будет видоизменять, а все ремонтные работы должны быть согласованы, чтобы не повредить старинному зданию.

В Ростове «дома-близнецы» Кушнарева оказались под угрозой из-за бездействия властей.

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