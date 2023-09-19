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Published Сегодня, 12:44

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Updated Сегодня, 12:46

Ученые считают, что на территории Ростова жили древнейшие люди в Евразии

Ученые считают, что на территории Ростова жили древнейшие люди в Евразии

19 сентября 2023, 12:44
Фото: pxhere.com
Ученые считают, что на территории Ростова жили древнейшие люди в Евразии
Территория, где сейчас расположен Ростов-на-Дону, может быть древнейшим местом обитания человека в Евразии, сообщили археологи.

Они обнаружили кость древнего верблюда, благодаря которой и было сделано это открытие. Специалисты считают, что здесь жили старейшие представители человеческого рода — Человек работающий и Человек прямоходящий.

«Дело в том, что на кости оказались насечки, говорящие о воздействии человека, так как он что-то резал. Это были орудия с массивным и острым лезвием», — сообщает DonTr.

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Отмечается, что кость нашли во время раскопок в Левенцовском карьере
Фото: DonTr

Отмечается, что кость нашли во время раскопок в Левенцовском карьере. Археологи уверены, что предки успешно конкурировали в борьбе за биологические ресурсы с крупными хищниками.

Ранее в центре Азова обнаружили полсотни могил. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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