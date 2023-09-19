Ученые считают, что на территории Ростова жили древнейшие люди в Евразии

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Они обнаружили кость древнего верблюда, благодаря которой и было сделано это открытие. Специалисты считают, что здесь жили старейшие представители человеческого рода — Человек работающий и Человек прямоходящий.
«Дело в том, что на кости оказались насечки, говорящие о воздействии человека, так как он что-то резал. Это были орудия с массивным и острым лезвием», — сообщает DonTr.
Отмечается, что кость нашли во время раскопок в Левенцовском карьере. Археологи уверены, что предки успешно конкурировали в борьбе за биологические ресурсы с крупными хищниками.
Ранее в центре Азова обнаружили полсотни могил. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.