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Published Сегодня, 07:26

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Updated Сегодня, 07:28

Указ о цифровом паспорте: как изменится жизнь ростовчан

Указ о цифровом паспорте: юрист рассказал, что он изменит в жизни жителей Ростова

19 сентября 2023, 07:26
Фото: 1MI
Указ о цифровом паспорте: как изменится жизнь ростовчан

Юрист Габович рассказал, что изменит в жизни ростовчан указ о цифровом паспорте

СМИ сообщают, что Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Однако ростовский юрист Антон Габович уточняет, что о цифровом паспорте в указе речь не идет. Как новый указ изменит жизнь ростовчан — выяснял корреспондент RostovGazeta.

По словам юриста, в указе прописано, что цель его принятия — совершенствование порядка предъявления документов, удостоверяющих личность гражданина, с использованием информационных технологий.

«Речь идет о сведениях, которые содержатся в документах, удостоверяющих личность. Или об „иных“ документах, которые выдаются гражданам государственными органами. То есть ключевым фактором здесь являются документы. О цифровом паспорте речь не идет», — разъясняет Антон Габович.

Эксперт добавляет, что никакого обязательного перехода на цифровые ресурсы не предусмотрено. Это имеет добровольный характер, что также подчеркнуто в указе. Бумажный паспорт сохраняется.

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«Правительству дано три месяца на то, чтобы определить, что это будут за документы, какие будут сведения из этих документов, и какой будет порядок. Это означает, что через три месяца будет определен перечень документов и сведений, которые можно будет предъявлять по необходимости с помощью приложения госуслуг. По сути, электронный вид примет юридическую силу», — говорит юрист.«Правительству дано три месяца на то, чтобы определить, что это будут за документы, какие будут сведения из этих документов, и какой будет порядок. Это означает, что через три месяца будет определен перечень документов и сведений, которые можно будет предъявлять по необходимости с помощью приложения госуслуг. По сути, электронный вид примет юридическую силу», — говорит юрист.
«Правительству дано три месяца на то, чтобы определить, что это будут за документы, какие будут сведения из этих документов, и какой будет порядок. Это означает, что через три месяца будет определен перечень документов и сведений, которые можно будет предъявлять по необходимости с помощью приложения госуслуг. По сути, электронный вид примет юридическую силу», — говорит юрист.
Фото: 1MI

«Правительству дано три месяца на то, чтобы определить, что это будут за документы, какие будут сведения из этих документов и какой будет порядок. Это означает, что через три месяца будет определен перечень документов и сведений, которые можно будет предъявлять по необходимости с помощью приложения госуслуг. По сути, электронный вид примет юридическую силу», — говорит юрист.

По словам собеседника, в новом указе идет речь о совершенствовании законодательства. В качестве примера спикер отмечает, что уже сегодня водительские права можно показывать инспектору в цифровом виде через специальное приложение соцсети.

«Общество развивается, и это просто необходимые, удобные изменения», — комментирует юрист.

Ранее RostovGazeta сообщала, что благодаря цифровизации работы военкоматов уклониться от службы в армии не получится.

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