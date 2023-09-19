Указ о цифровом паспорте: юрист рассказал, что он изменит в жизни жителей Ростова

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
По словам юриста, в указе прописано, что цель его принятия — совершенствование порядка предъявления документов, удостоверяющих личность гражданина, с использованием информационных технологий.
«Речь идет о сведениях, которые содержатся в документах, удостоверяющих личность. Или об „иных“ документах, которые выдаются гражданам государственными органами. То есть ключевым фактором здесь являются документы. О цифровом паспорте речь не идет», — разъясняет Антон Габович.
Эксперт добавляет, что никакого обязательного перехода на цифровые ресурсы не предусмотрено. Это имеет добровольный характер, что также подчеркнуто в указе. Бумажный паспорт сохраняется.
«Правительству дано три месяца на то, чтобы определить, что это будут за документы, какие будут сведения из этих документов и какой будет порядок. Это означает, что через три месяца будет определен перечень документов и сведений, которые можно будет предъявлять по необходимости с помощью приложения госуслуг. По сути, электронный вид примет юридическую силу», — говорит юрист.
По словам собеседника, в новом указе идет речь о совершенствовании законодательства. В качестве примера спикер отмечает, что уже сегодня водительские права можно показывать инспектору в цифровом виде через специальное приложение соцсети.
«Общество развивается, и это просто необходимые, удобные изменения», — комментирует юрист.
Ранее RostovGazeta сообщала, что благодаря цифровизации работы военкоматов уклониться от службы в армии не получится.