Указ о цифровом паспорте: юрист рассказал, что он изменит в жизни жителей Ростова

«Правительству дано три месяца на то, чтобы определить, что это будут за документы, какие будут сведения из этих документов, и какой будет порядок. Это означает, что через три месяца будет определен перечень документов и сведений, которые можно будет предъявлять по необходимости с помощью приложения госуслуг. По сути, электронный вид примет юридическую силу», — говорит юрист.

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