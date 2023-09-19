«Уничтожение парка имени Островского в Ростове»: продают землю и вырубают деревья

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Напомним, что в Ростове в парке имени Островского выставили на продажу участок площадью более 30 соток. По словам владельца, земля предназначена под коммерческую застройку. Стоимость земли вместе со зданием оценили в 150 миллионов рублей.
Недовольные жители и посетители парка увидели еще одно место, которое предполагается застраивать. Там уже вырубили много деревьев и залили землю асфальтом.
«Сколько уже можно уничтожать парк имени Островского. Уже заасфальтировали очередную площадку за футбольными полями. Это настоящее уничтожение зеленых насаждений. С каждым годом вырубается все больше деревьев. Скоро с таким отношением от парка ничего не останется», — прокомментировали нашему изданию недовольные местные жители.
Ранее окровавленный дикий кабан пытался вломиться в музей «Россия — моя история» в парк имени Николая Островского в Ростове.