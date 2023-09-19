«Уничтожение парка имени Островского в Ростове»: продают землю и вырубают деревья

«Сколько уже можно уничтожать парк имени Островского. Уже заасфальтировали очередную площадку за футбольными полями. Это настоящее уничтожение зеленых насаждений. С каждым годом вырубается все больше деревьев. Скоро с таким отношением от парка ничего не останется», — прокомментировали нашему изданию недовольные местные жители.