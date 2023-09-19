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Published Сегодня, 15:37

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Дополнительные койки развернут для пациентов с коронавирусом в случае роста заболеваемости

В Минздраве Ростовской области сообщили, когда откроют ковидные госпитали

19 сентября 2023, 15:37
Фото: 1MI
Дополнительные койки развернут для пациентов с коронавирусом в случае роста заболеваемости
Дополнительные койки развернут для пациентов с коронавирусом в случае роста заболеваемости, рассказали в правительстве Ростовской области.

В Ростовской области фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Врачи связывают это с похолоданием и активным общением местных жителей после отпусков и каникул.

Власти заверяют, что ситуация пока не критическая. Однако если рост заболеваемости увеличится для пациентов организуют дополнительные койки в больницах.

Федеральные СМИ пишут, что в подмосковной Коммунарке снова открыли ковидный госпиталь из-за роста заболеваемости. Пока что он рассчитан на 60 пациентов.

Врач рассказал, когда в Ростовской области введут масочный режим
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Медики призывают местных жителей вакцинироваться, а также вспомнить все ритуалы, вошедшие в жизнь в 2020 году. Среди них — регулярная обработка рук антисептиком, проветривание помещений и соблюдение социальной дистанции.

Ранее врач рассказал, как ростовчанам защититься от нового варианта коронавируса «пирола».

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