В Минздраве Ростовской области сообщили, когда откроют ковидные госпитали

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
В Ростовской области фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Врачи связывают это с похолоданием и активным общением местных жителей после отпусков и каникул.
Власти заверяют, что ситуация пока не критическая. Однако если рост заболеваемости увеличится для пациентов организуют дополнительные койки в больницах.
Федеральные СМИ пишут, что в подмосковной Коммунарке снова открыли ковидный госпиталь из-за роста заболеваемости. Пока что он рассчитан на 60 пациентов.
Медики призывают местных жителей вакцинироваться, а также вспомнить все ритуалы, вошедшие в жизнь в 2020 году. Среди них — регулярная обработка рук антисептиком, проветривание помещений и соблюдение социальной дистанции.
Ранее врач рассказал, как ростовчанам защититься от нового варианта коронавируса «пирола».