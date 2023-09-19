В Ростове-на-Дону 20 человек потребовалось для тушения загоревшегося холодильника

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Происшествие случилось в вечернее время в доме на улице Нефедова, 63/146, где началось возгорание с холодильника. Площадь пожара составила два квадратных метра.
«Всего к ликвидации огня привлекли 20 специалистов, им потребовались пять единиц техники. Ликвидировать огонь удалось в течение 15 минут», — уточнили в управлении.
Отмечается, что медицинская помощь никому не потребовалась.
Ранее крупный пожар уничтожил цех обувной фабрики в Ростовской области ночью 12 сентября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.