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В Ростове-на-Дону 20 человек потребовалось для тушения загоревшегося холодильника

В Ростове-на-Дону 20 человек потребовалось для тушения загоревшегося холодильника

19 сентября 2023, 05:12
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в доме произошел пожар из-за загоревшегося холодильника, сообщили в региональном УМЧС.

Происшествие случилось в вечернее время в доме на улице Нефедова, 63/146, где началось возгорание с холодильника. Площадь пожара составила два квадратных метра.

«Всего к ликвидации огня привлекли 20 специалистов, им потребовались пять единиц техники. Ликвидировать огонь удалось в течение 15 минут», — уточнили в управлении.

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Отмечается, что медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее крупный пожар уничтожил цех обувной фабрики в Ростовской области ночью 12 сентября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Техника#УМЧС#Специалисты#Возгорание#Холодильник
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