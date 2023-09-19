В Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали ТЦ «Парк»

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Местные жители рассказали, что в дневное время в комплексе началась эвакуация. На улицу вывели всех посетителей и персонал.
Оказалось, что ничего страшного не произошло и никаких угроз в центре нет. Дело в том, что ложно сработала пожарная сигнализация.
Добавим, что посетители не стали расходиться и решили подождать, когда можно будет вернуться обратно.
Ранее спасатели эвакуировали 15 человек во время пожара в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого в Ростове-на-Дону два раза за утро эвакуировали автовокзал.