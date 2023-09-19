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В Ростове-на-Дону назвали причину эвакуации ТЦ «Парк»

В Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали ТЦ «Парк»

19 сентября 2023, 14:42
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону назвали причину эвакуации ТЦ «Парк»
В Ростове-на-Дону во вторник, 19 сентября, сработала сигнализация в торговом центре «Парк», сообщили в региональном УМЧС.

Местные жители рассказали, что в дневное время в комплексе началась эвакуация. На улицу вывели всех посетителей и персонал.

Оказалось, что ничего страшного не произошло и никаких угроз в центре нет. Дело в том, что ложно сработала пожарная сигнализация.

Спасатели эвакуировали 15 человек во время пожара в Ростовской области
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Добавим, что посетители не стали расходиться и решили подождать, когда можно будет вернуться обратно.

Ранее спасатели эвакуировали 15 человек во время пожара в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого в Ростове-на-Дону два раза за утро эвакуировали автовокзал.

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