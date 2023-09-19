rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

В Ростове начался суд на организаторами теракта, в котором погиб глава ДНР Захарченко

В Ростове начался суд на организаторами теракта и убийстве главы ДНР Захарченко

19 сентября 2023, 15:30
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове начался суд на организаторами теракта, в котором погиб глава ДНР Захарченко
В Ростове Южный окружной военный суд начал рассмотрение дела против четырех организаторов теракта, в котором погиб первый глава ДНР Александр Захарченко, подтвердили в пресс-службе суда корреспонденту RostovGazeta.

В Южном окружном военном суде Ростова началось рассмотрение уголовного дела против четырех организаторов теракта в ДНР в 2018 году. В результате инцидента погиб первый глава ДНР Александр Захарченко. Накануне прошло первое заседание по делу.

В Ростове-на-Дону будут судить фигурантов дела об убийстве экс-главы ДНР Захарченко
Узнать подробнее

На скамье подсудимых находятся Александр Погорелов, Артем Ена, Василий Чурилов, а также Александр Тимошенко. Фигурантам вменяют сразу несколько статей уголовного кодекса, в том числе шпионаж.

На прошедшем заседании подсудимым продлили меру пресечения на три месяца.

Следующее заседание по делу пройдет 21 сентября.

Напомним, Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года во время взрыва в ресторане в центре Донецка. Расследование теракта заняло несколько лет.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону будут судить фигурантов дела об убийстве экс-главы ДНР ЗахарченкоДом в Ростове украсит мурал с князем Невским, Захарченко, Гиви и МоторолойСтало известно, сколько денег получил киллер, убивший первого главу ДНР Захарченко
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Происшествие#Украина#Последние новости Ростова на сегодня#Уголовное дело#Ростов#Донецкая область
Подпишитесь
Указ о цифровом паспорте: юрист рассказал, что он изменит в жизни жителей Ростова
Сегодня, 07:26
Стали известны имена самых богатых аграриев Ростовской области
Сегодня, 07:13
Берег Таганрогского залива усеяли трупы мертвых дельфинов
Сегодня, 06:22
Ради денег и смены пола: что заставляет людей идти на диверсии в Ростовской области
Сегодня, 06:15
Стала известна причина подтопления кипятком дороги в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:27
Раненый ростовчанин зашел в ресторан и скончался
Сегодня, 04:44