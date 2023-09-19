В Ростове начался суд на организаторами теракта и убийстве главы ДНР Захарченко

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
В Южном окружном военном суде Ростова началось рассмотрение уголовного дела против четырех организаторов теракта в ДНР в 2018 году. В результате инцидента погиб первый глава ДНР Александр Захарченко. Накануне прошло первое заседание по делу.
На скамье подсудимых находятся Александр Погорелов, Артем Ена, Василий Чурилов, а также Александр Тимошенко. Фигурантам вменяют сразу несколько статей уголовного кодекса, в том числе шпионаж.
На прошедшем заседании подсудимым продлили меру пресечения на три месяца.
Следующее заседание по делу пройдет 21 сентября.
Напомним, Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года во время взрыва в ресторане в центре Донецка. Расследование теракта заняло несколько лет.