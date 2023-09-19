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В Ростове приостановили работу трех троллейбусных маршрутов с 19 сентября

В Ростове приостановили работу трех троллейбусных маршрутов с 19 сентября

19 сентября 2023, 12:24
Фото: 1MI
В Ростове приостановили работу трех троллейбусных маршрутов с 19 сентября
С 19 сентября и до окончания работ по модернизации тепломагистрали на улице Московской, общественный пассажирский транспорт будет двигаться по измененным маршрутам, сообщили городские власти.

Из-за ремонтных работ на тепломагистрали на улице Московской от переулка Островского до переулка Братского будет изменено движение общественного пассажирского транспорта.

Муниципальные автобусные маршруты номера 4, 8, 15, 16, 16a, 20, 26, 34, 34а, 41, 44, 48, 57, 64 и 71 будут следовать следующей схеме: проспект Стачки — улица Станиславского — переулок Островского — улица Московская — Центральный Рынок в прямом направлении. В обратном направлении движение будет осуществляться через Центральный Рынок — улица Московская — проспект Буденновский — улица Станиславского — переулок Островского — улица Московская — проспект Стачки и далее по обычным маршрутам.

Работа общественного транспорта изменится в Ростове 3 сентября
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В Ростове приостановили работу трех троллейбусных маршрутов с 19 сентябряВ Ростове приостановили работу трех троллейбусных маршрутов с 19 сентября
В Ростове приостановили работу трех троллейбусных маршрутов с 19 сентября
Фото: rostov-gorod.ru

Пока продолжаются работы, троллейбусные маршруты номера 8, 10 и 12 временно отменены.

Власти Ростова попросили жителей учитывать данную информацию при планировании своих перемещений по городу.

Для отслеживания местоположения транспортных средств в режиме реального времени можно воспользоваться сервисом Pikas Online.

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