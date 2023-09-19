В Ростове приостановили работу трех троллейбусных маршрутов с 19 сентября

Муниципальные автобусные маршруты номера 4, 8, 15, 16, 16a, 20, 26, 34, 34а, 41, 44, 48, 57, 64 и 71 будут следовать следующей схеме: проспект Стачки — улица Станиславского — переулок Островского — улица Московская — Центральный Рынок в прямом направлении. В обратном направлении движение будет осуществляться через Центральный Рынок — улица Московская — проспект Буденновский — улица Станиславского — переулок Островского — улица Московская — проспект Стачки и далее по обычным маршрутам.