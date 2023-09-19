В Ростовской области могут в половину снизить стоимость ЖКУ для семей участников СВО

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Инициативу внес в Заксобрание региона губернатор Василий Голубев. Она предусматривает компенсацию 50% на оплату услуг ЖКХ.
Это касается и взносов на капительный ремонт в многоквартирных домах. Планируется, что эта меры поддержки будет действовать в течение 2024 года.
Теперь этот вопрос рассмотрят депутаты Заксобрания региона.
Ранее в Госдуме рассказали, когда вернутся домой мобилизованные из Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.