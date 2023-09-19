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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

В Ростовской области могут снизить стоимость ЖКУ для семей участников СВО

В Ростовской области могут в половину снизить стоимость ЖКУ для семей участников СВО

19 сентября 2023, 12:02
Фото: mil.ru
В Ростовской области могут снизить стоимость ЖКУ для семей участников СВО
В Ростовской области рассмотрят вопрос о предоставлении компенсации на уплату ЖКУ для семей участников спецоперации, говорится в соответствующем законопроекте.

Инициативу внес в Заксобрание региона губернатор Василий Голубев. Она предусматривает компенсацию 50% на оплату услуг ЖКХ.

Это касается и взносов на капительный ремонт в многоквартирных домах. Планируется, что эта меры поддержки будет действовать в течение 2024 года.

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Теперь этот вопрос рассмотрят депутаты Заксобрания региона.

Ранее в Госдуме рассказали, когда вернутся домой мобилизованные из Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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