В Ростовской области назвали причину грохота и звуков стрельбы

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Изданию рассказали в Минобороны, что в учениях задействовали военнослужащих, проходящих службу по контракту. Говорится, что для этого используют БМ-21 «Град».
«Вначале контрактники прошли обучение и теперь началась практическая часть. Сейчас проводятся боевые стрельбы в составе взводов», — пишет издание.
Отмечается, что участники атакую мишени, имитирующие живую силу. Также они учатся уничтожать боевую бронированную технику и укрепления условного противника.