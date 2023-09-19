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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

В Ростовской области назвали причину стрельб

В Ростовской области назвали причину грохота и звуков стрельбы

19 сентября 2023, 12:54
Фото: Юрий Кучинский/cc bu/wikimedia.org
В Ростовской области назвали причину стрельб
В Ростовской области на одном из полигонов военнослужащие отрабатывают стрельбы из реактивной системы залпового огня, сообщает ТАСС.

Изданию рассказали в Минобороны, что в учениях задействовали военнослужащих, проходящих службу по контракту. Говорится, что для этого используют БМ-21 «Град».

«Вначале контрактники прошли обучение и теперь началась практическая часть. Сейчас проводятся боевые стрельбы в составе взводов», — пишет издание.

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Ранее донские казаки приняли участие в военно-полевых сборах.

Отмечается, что участники атакую мишени, имитирующие живую силу. Также они учатся уничтожать боевую бронированную технику и укрепления условного противника.

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