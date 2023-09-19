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В Ростовской области разбираются в гибели дельфинов и ждут новых арестов

В Ростовской области разбираются в гибели дельфинов и ждут новых арестов

19 сентября 2023, 15:42
Фото: Matthäus Kern/cc0/wiki
Берег Таганрогского залива усеяли трупы мертвых дельфинов, тем временем в Ростове ждут новых арестов по делу о полицейском ОПГ, а местным жителям могут частично списать долги по капитальному ремонту.

Мертвые дельфины

В социальных сетях местные жители сообщили, что на берегу Таганрогского залива заметили большое количество мертвых дельфинов. Трупы животных разбросаны по берегу недалеко от Таганрога.

Что на этот раз стало причиной массовой гибели дельфинов, пока не установлено. Местные жители возмутились очередной экологической катастрофой и требуют министерство природы Ростовской области разобраться в ситуации. Сами власти инцидент пока никак не комментируют.

Берег Таганрогского залива усеяли трупы мертвых дельфинов
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Прощение долгов по капитальному ремонту

В правительстве Ростовской области рассматривают вопрос частичного прощения долгов местных жителей по капитальному ремонту. Списать у них хотят пени, набежавшие во время неуплаты взносов.

В прошлом году капремонт был проведен в 1063 домах. В этом году работы должны охватить 2,2 тысячи зданий. Согласно последним данным, на 77 тысячах личных счетов абонентов имеется задолженность.

Чтобы решить эту проблему, губернатор Василий Голубев предложил решить эту проблему списанием пени. Делать это власти будут, если должник в установленный срок погасит основную сумму задолженности. Сейчас правовую часть проекта прорабатывает министерство ЖКХ.

В правительстве Ростовской области рассматривают вопрос частичного прощения долгов местных жителей по капитальному ремонту. В правительстве Ростовской области рассматривают вопрос частичного прощения долгов местных жителей по капитальному ремонту.
В правительстве Ростовской области рассматривают вопрос частичного прощения долгов местных жителей по капитальному ремонту.
Фото: 1MI
Жителям в Ростовской области могут списать пени за долги по капремонту
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Громкие аресты

18 сентября стало известно об аресте бывшего главы управления торговли Ростова Константина Тихонова. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Арест экс-чиновника связывают с делом о полицейском ОПГ в Ростове.

Политолог Александр Сухарь заявил RostovGazeta, что не удивлен задержанием Тихонова. Вопросы к управлению торговли назрели давно. Чиновники под руководством Тихонова вяло реагировали на жалобы о незаконных ларьках. Те на время сносили, а затем их работа возобновлялась. Много нарушений выявлялось и в работе магазинов, которые позиционировали себя продуктовыми, а по факту в них работали «наливайки».

Вчера стало известно об аресте бывшего главы управления торговли Ростова Константина Тихонова.Вчера стало известно об аресте бывшего главы управления торговли Ростова Константина Тихонова.
Вчера стало известно об аресте бывшего главы управления торговли Ростова Константина Тихонова.
Фото: rostov-gorod.ru

Сухарь заявил, что аресты в рамках дела о полицейском ОПГ продолжатся. «Эта сфера всеобъемлющая в нашем городе. Наверняка еще остаются персоны, которые в этом как-то замешены», — заключил он.

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