В Ростовской области разбираются в гибели дельфинов и ждут новых арестов

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
В социальных сетях местные жители сообщили, что на берегу Таганрогского залива заметили большое количество мертвых дельфинов. Трупы животных разбросаны по берегу недалеко от Таганрога.
Что на этот раз стало причиной массовой гибели дельфинов, пока не установлено. Местные жители возмутились очередной экологической катастрофой и требуют министерство природы Ростовской области разобраться в ситуации. Сами власти инцидент пока никак не комментируют.
Прощение долгов по капитальному ремонту
В правительстве Ростовской области рассматривают вопрос частичного прощения долгов местных жителей по капитальному ремонту. Списать у них хотят пени, набежавшие во время неуплаты взносов.
В прошлом году капремонт был проведен в 1063 домах. В этом году работы должны охватить 2,2 тысячи зданий. Согласно последним данным, на 77 тысячах личных счетов абонентов имеется задолженность.
Чтобы решить эту проблему, губернатор Василий Голубев предложил решить эту проблему списанием пени. Делать это власти будут, если должник в установленный срок погасит основную сумму задолженности. Сейчас правовую часть проекта прорабатывает министерство ЖКХ.
18 сентября стало известно об аресте бывшего главы управления торговли Ростова Константина Тихонова. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Арест экс-чиновника связывают с делом о полицейском ОПГ в Ростове.
Политолог Александр Сухарь заявил RostovGazeta, что не удивлен задержанием Тихонова. Вопросы к управлению торговли назрели давно. Чиновники под руководством Тихонова вяло реагировали на жалобы о незаконных ларьках. Те на время сносили, а затем их работа возобновлялась. Много нарушений выявлялось и в работе магазинов, которые позиционировали себя продуктовыми, а по факту в них работали «наливайки».
Сухарь заявил, что аресты в рамках дела о полицейском ОПГ продолжатся. «Эта сфера всеобъемлющая в нашем городе. Наверняка еще остаются персоны, которые в этом как-то замешены», — заключил он.