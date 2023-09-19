В Ростовской области разбираются в гибели дельфинов и ждут новых арестов

Политолог Александр Сухарь заявил RostovGazeta, что не удивлен задержанием Тихонова. Вопросы к управлению торговли назрели давно. Чиновники под руководством Тихонова вяло реагировали на жалобы о незаконных ларьках. Те на время сносили, а затем их работа возобновлялась. Много нарушений выявлялось и в работе магазинов, которые позиционировали себя продуктовыми, а по факту в них работали «наливайки».