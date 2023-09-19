Власти Ростова предложили горожанам пересесть с машин на самокаты и автобусы

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
В Ростове 22 сентября отмечается Всемирный День без автомобиля. Акция направлена на привлечение внимание к проблеме загрязнения воздуха машинами. Ежегодно людям по всему миру напоминают об альтернативном экологически чистом транспорте.
Власти Ростова призвали горожан на один день пересесть с авто на троллейбусы, трамваи, велосипеды, самокаты, а также пройтись пешком.
«Цель такого мероприятия — обратить внимание органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественности на проблемы загрязнения атмосферного воздуха транспортными средствами», — напомнили себе чиновники.
Присоединятся ли в администрации города в акции, не уточняется.
Ранее депутат предложила ограничить поездки на самокатах в Ростове-на-Дону.