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Власти Ростова предложили горожанам пересесть с машин на самокаты и автобусы

Власти Ростова предложили горожанам пересесть с машин на самокаты и автобусы

19 сентября 2023, 13:42
Фото: 1MI
Власти Ростова предложили горожанам пересесть с машин на самокаты и автобусы
В Ростове 22 сентября отмечается Всемирный «День без автомобиля», напомнили в администрации города.

В Ростове 22 сентября отмечается Всемирный День без автомобиля. Акция направлена на привлечение внимание к проблеме загрязнения воздуха машинами. Ежегодно людям по всему миру напоминают об альтернативном экологически чистом транспорте.

Власти Ростова призвали горожан на один день пересесть с авто на троллейбусы, трамваи, велосипеды, самокаты, а также пройтись пешком.

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«Цель такого мероприятия — обратить внимание органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественности на проблемы загрязнения атмосферного воздуха транспортными средствами», — напомнили себе чиновники.

Присоединятся ли в администрации города в акции, не уточняется.

Ранее депутат предложила ограничить поездки на самокатах в Ростове-на-Дону.

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