Власти Ростовской области предупредили о скачке числа заболевших гриппом и ковидом

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
В Ростовской области зафиксирован рост заболеваемости гриппом. Власти связывают это с сезонным похолоданием и увеличением контактов между людьми после отпусков и каникул.
Самой эффективной профилактикой гриппа является вакцинация. Привить в этом году в регионе хотят 60% населения. Необходимая для этого вакцина уже закуплена. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства.
«Стоит отметить, что период с сентября по ноябрь больше всего подходит для того, что успеть осуществить вакцинацию. Тогда иммунитет успеет сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости», — заключили в министерстве здравоохранения Ростовской области.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, где сделать прививку от гриппа в Ростовской области и чем опасна эта болезнь.