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Posted Сегодня, 17:42

Published Сегодня, 17:42

Modified Сегодня, 17:54

Updated Сегодня, 17:54

В Ростовской области зафиксирован рост заболеваемости гриппом

Власти Ростовской области предупредили о скачке числа заболевших гриппом и ковидом

19 сентября 2023, 17:42
Фото: 1MI
В Ростовской области зафиксирован рост заболеваемости гриппом

Власти Ростовской области объяснили рост заболевших гриппом и ковидом в сентябре

В Ростовской области зафиксирован рост заболеваемости гриппом, заявили в министерстве здравоохранения региона.

В Ростовской области зафиксирован рост заболеваемости гриппом. Власти связывают это с сезонным похолоданием и увеличением контактов между людьми после отпусков и каникул.

Самой эффективной профилактикой гриппа является вакцинация. Привить в этом году в регионе хотят 60% населения. Необходимая для этого вакцина уже закуплена. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства.

Прививать от гриппа начали в Ростовской области в августе
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«Стоит отметить, что период с сентября по ноябрь больше всего подходит для того, что успеть осуществить вакцинацию. Тогда иммунитет успеет сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости», — заключили в министерстве здравоохранения Ростовской области.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, где сделать прививку от гриппа в Ростовской области и чем опасна эта болезнь.

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