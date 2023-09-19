Власти Ростовской области предупредили о скачке числа заболевших гриппом и ковидом

«Стоит отметить, что период с сентября по ноябрь больше всего подходит для того, что успеть осуществить вакцинацию. Тогда иммунитет успеет сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости», — заключили в министерстве здравоохранения Ростовской области.