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Published Сегодня, 16:21

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Updated Сегодня, 16:23

В ночь на 19 сентября жители Ростова могли увидеть северное сияние

Впервые за 65 лет в Ростове появилось северное сияние

19 сентября 2023, 16:21
Фото: pxhere.com
В ночь на 19 сентября жители Ростова могли увидеть северное сияние
В ночь на 19 сентября жители Ростова могли увидеть северное сияние, рассказал астроном Михаил Невский.

Жители Ростова в ночь на 19 сентября могли увидеть северное сияние. Явление посетило южный город впервые за 65 лет.

Астроном Михаил Невский объяснил это недавними вспышками на Солнце. «Когда на Солнце происходит выброс заряженных частиц, им нужно примерно 36 часов, чтобы долететь до Земли. Магнитное поле нашей планеты захватывает это облако солнечной плазмы и отклоняет к полюсам, где и появляется северное сияние», — уточнил он.

Астроном объяснил, почему в Ростовскую область добралось северное сияние
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Ученый успокоил — то, что магнитное поле Земли пропускает заряженные частицы так далеко на юг, не является чем-то опасным. Подобные пики активности фиксируются на Солнце достаточно часто.

Ранее RostovGazeta рассказала о магнитных бурях в Ростовской области в сентябре.

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