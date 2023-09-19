Впервые за 65 лет в Ростове появилось северное сияние

Астроном Михаил Невский объяснил это недавними вспышками на Солнце. «Когда на Солнце происходит выброс заряженных частиц, им нужно примерно 36 часов, чтобы долететь до Земли. Магнитное поле нашей планеты захватывает это облако солнечной плазмы и отклоняет к полюсам, где и появляется северное сияние», — уточнил он.