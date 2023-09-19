Впервые за 65 лет в Ростове появилось северное сияние

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Жители Ростова в ночь на 19 сентября могли увидеть северное сияние. Явление посетило южный город впервые за 65 лет.
Астроном Михаил Невский объяснил это недавними вспышками на Солнце. «Когда на Солнце происходит выброс заряженных частиц, им нужно примерно 36 часов, чтобы долететь до Земли. Магнитное поле нашей планеты захватывает это облако солнечной плазмы и отклоняет к полюсам, где и появляется северное сияние», — уточнил он.
Ученый успокоил — то, что магнитное поле Земли пропускает заряженные частицы так далеко на юг, не является чем-то опасным. Подобные пики активности фиксируются на Солнце достаточно часто.
Ранее RostovGazeta рассказала о магнитных бурях в Ростовской области в сентябре.