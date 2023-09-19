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Выделенная полоса для автобусов появится на площади 5-го Донского Корпуса в Ростове

Выделенная полоса для автобусов появится на площади 5-го Донского Корпуса в Ростове

19 сентября 2023, 15:38
Фото: Lesless/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Выделенная полоса для автобусов появится на площади 5-го Донского Корпуса в Ростове
В центре Ростова, на площади 5-го Донского Корпуса, появится выделенная полоса для автобусов, рассказали в администрации города.

В Ростове с 7 октября выделенная полоса для общественного транспорта появится на площади 5-го Донского корпуса. Она будет пролегать от переулка Доломановского до переулка Братского в восточном направлении.

В Ростове на трех улицах планируют сделать выделенные полосы для автобусов
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Ее организацию в администрации Ростова объяснили необходимостью улучшить работу общественного транспорта. Выделенная полоса появится в районе остановок на Центральном рынке, где часто происходит транспортный коллапс.

Ранее сообщалось, что выделенные полосы для автобусов появятся на Мясникова и Сарьяна в Ростове.

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