Выделенная полоса для автобусов появится на площади 5-го Донского Корпуса в Ростове

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
В Ростове с 7 октября выделенная полоса для общественного транспорта появится на площади 5-го Донского корпуса. Она будет пролегать от переулка Доломановского до переулка Братского в восточном направлении.
Ее организацию в администрации Ростова объяснили необходимостью улучшить работу общественного транспорта. Выделенная полоса появится в районе остановок на Центральном рынке, где часто происходит транспортный коллапс.
Ранее сообщалось, что выделенные полосы для автобусов появятся на Мясникова и Сарьяна в Ростове.