Выяснилось, каким работником нужно быть, чтобы не попасть под сокращение

«Сотрудника могут уволить по разным причинам. Например, если он не соответствует или перестал соответствовать требованиям своей должности: перестал выполнять свои обязанности, которые оговорены в контракте. Также можно потерять работу, если сокращают весь отдел, который не достигает нужных результатов», — заявил Варлахов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».