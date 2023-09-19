Выяснилось, каким работником нужно быть, чтобы не попасть под сокращение

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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В то же время список причин для сокращения персонала уже давно стабилизировался и практически не меняется от компании к компании, сообщил руководитель международной PR-компании «VI-Media» Илья Варлахов.
«Сотрудника могут уволить по разным причинам. Например, если он не соответствует или перестал соответствовать требованиям своей должности: перестал выполнять свои обязанности, которые оговорены в контракте. Также можно потерять работу, если сокращают весь отдел, который не достигает нужных результатов», — заявил Варлахов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Также возможен увольнение, если человек был нанят на конкретную задачу, а проект закончился, добавил специалист.
«Ключевым фактором успеха и ценности сотрудника является его активность, то есть способность эффективно решать множество задач, профессионально развиваться и активно участвовать в работе компании. Такого сотрудника вероятно не уволят. Однако его личные качества могут ускорить процесс увольнения: важно, чтобы он был слушательным и сразу выполнял возложенные задачи, обращал внимание на замечания», — отметил эксперт.
Руководитель отдела кадров компании «VI-Media» Мария Варлахова перечислила основные критерии, которые «висят» над кандидатами на увольнение. Она утверждает, что это производительность труда, а также уровень компетенций и пригодности для работы.