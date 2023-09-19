За что не должны платить родители в школах и садах

Покупка учебников, рабочих тетрадей и пособий также не является обязательной для родителей. В идеале эти книги всегда должны быть доступны в школьной библиотеке, но на практике часто не хватает нужных учебников. В такой ситуации родители могут либо обратиться к директору и ждать, либо приобрести необходимые материалы самостоятельно. Об этом пишет RuNews24.Ru.