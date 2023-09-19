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Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

За что не должны платить родители в школах и садах

19 сентября 2023, 14:56
Сборы денег в школах и детских садах могут быть различными. Они могут тратиться на недорогие расходные материалы или достигать нескольких тысяч рублей и направляться, например, на ремонт или зарплату охранника.

Есть определенное количество услуг и предметов, которые должны предоставляться бесплатно в рамках системы образования. К ним относится обучение по обязательным предметам. Платными могут быть только дополнительные занятия, репетиторство или секции.

Покупка учебников, рабочих тетрадей и пособий также не является обязательной для родителей. В идеале эти книги всегда должны быть доступны в школьной библиотеке, но на практике часто не хватает нужных учебников. В такой ситуации родители могут либо обратиться к директору и ждать, либо приобрести необходимые материалы самостоятельно. Об этом пишет RuNews24.Ru.

Оснащение учебного кабинета также является обязанностью государства. Доска, парты, стеллажи, окна и другие предметы должны быть закуплены из бюджетных средств. Если родители хотят улучшить условия обучения своих детей, они могут это сделать добровольно, например, установив в кабинете кулер или проектор.

Ответственность за безопасность и здоровье детей в школе или детском саду лежит на местной власти и администрации учреждения. Охрана и уборка должны оплачиваться из бюджетных средств. Родители не должны собирать деньги на дополнительные системы видеонаблюдения или специальные рамки. В случае неудовлетворительного уровня безопасности можно обратиться в прокуратуру, чтобы провели проверку и приняли меры.

Родители также не обязаны покупать школьную форму в определенном магазине или в самой школе. Администрация может устанавливать требования к одежде, но не может ограничивать выбор места покупки.

Все дополнительные взносы должны быть добровольными и не должны негативно влиять на отношение к ребенку и его учебному процессу. Если родители решат записать ребенка на платные занятия от школы, услуги должны быть прописаны в уставе учреждения, а оплата должна быть отражена в бухгалтерской отчетности.

Если сбор средств становится принудительным или с вас начинают требовать деньги под угрозами, это следует зафиксировать и обратиться в местный отдел образования, Рособрнадзор или прокуратуру. Важно также собираться с другими родителями, обсуждать проблемы и искать компромиссы. Контроль расходов и обращение в контролирующие органы могут помочь защитить свои права.

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