Загадочное ДТП со смертельным исходом произошло на платном терминале под Ростовом

ДТП произошло накануне на трассе М-4 «Дон», рядом с платными терминалами на границе Ростовской области и Краснодарского края. Там водитель Mitsubishi Pajero подъехал к шлагбауму на терминале для автомобилистов с транспондерами. Но «по неизвестной причине» не смог проехать через шлагбаум.