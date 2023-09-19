Загадочное ДТП со смертельным исходом произошло на платном терминале под Ростовом

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
ДТП произошло накануне на трассе М-4 «Дон», рядом с платными терминалами на границе Ростовской области и Краснодарского края. Там водитель Mitsubishi Pajero подъехал к шлагбауму на терминале для автомобилистов с транспондерами. Но «по неизвестной причине» не смог проехать через шлагбаум.
Тогда он поехал к соседнему терминалу вдоль шлюзов, чтобы выехать через другой шлагбаум, но и там почему-то не смог преодолеть препятствие.
Потерпев неудачу, водитель сдал назад, но врезался в Audi. От удара Mitsubishi опрокинулся. Водитель получил травмы несовместимые с жизнью.
Сейчас правоохранительные органы изучают загадочные обстоятельства ДТП.
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