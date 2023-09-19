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Водитель Mitsubishi Pajero погиб в ДТП рядом с платным терминалом в Ростовской области

Загадочное ДТП со смертельным исходом произошло на платном терминале под Ростовом

19 сентября 2023, 16:42
Фото: 1MI
Водитель Mitsubishi Pajero погиб в ДТП рядом с платным терминалом в Ростовской области
Водитель Mitsubishi Pajero погиб в ДТП рядом с платным терминалом в Ростовской области, рассказали в ГИБДД.

ДТП произошло накануне на трассе М-4 «Дон», рядом с платными терминалами на границе Ростовской области и Краснодарского края. Там водитель Mitsubishi Pajero подъехал к шлагбауму на терминале для автомобилистов с транспондерами. Но «по неизвестной причине» не смог проехать через шлагбаум.

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Тогда он поехал к соседнему терминалу вдоль шлюзов, чтобы выехать через другой шлагбаум, но и там почему-то не смог преодолеть препятствие.

Потерпев неудачу, водитель сдал назад, но врезался в Audi. От удара Mitsubishi опрокинулся. Водитель получил травмы несовместимые с жизнью.

Сейчас правоохранительные органы изучают загадочные обстоятельства ДТП.

Ранее скорая с тяжелым пациентом столкнулась с грузовиком в Ростовской области.

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